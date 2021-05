PS5 : Sony prépare 25 exclusivités dont près de la moitié sont de nouvelles licences

Excellente nouvelle pour les joueurs PS5. Sony est en train de préparer 25 exclusivités avec PlayStation Studios. Encore mieux, près de la moitié de ces exclusivités sont de nouvelles licences avec des univers et des personnages que nous ne connaissons pas.

La PS5 se dirige dans la bonne direction près de sept mois après sa sortie. Bien que la console soit toujours aussi difficile à trouver et qu’il n’y aura peut-être pas assez de stocks en 2022, Sony se prépare tout de même à apporter la révolution du jeu vidéo qu’il avait promise. En effet, 25 exclusivités sont prévues pour la PS5. Elles sont développées en interne et par des studios partenaires avec les PlayStation Studios.

La manette DualSense devant la PS5 – Crédit : Tamara Bitter / Unsplash

Il y aura les sequels des franchises que nous connaissons déjà comme God of War Ragnarok (2021) qui a été officiellement annoncé l’année dernière, Gran Turismo 7 (2022), Ratchet & Clank : Rift Apart (juin 2021) et ses temps de chargements inexistants ainsi que le tant attendu Horizon Forbidden West (2021). Mais ce n’est pas tout, Sony se prépare également à l’arrivée de nouvelles licences.

Bientôt 25 exclusivités pour la PS5 et beaucoup de nouvelles licences variées

En plus de ces titres, près de la moitié des 25 exclusivités seront de nouvelles licences. Elles introduiront de nouveaux univers et des personnages encore inconnus. Dans une interview accordée à Wired, le responsable de PlayStation Studio Hermen Hulst a expliqué que : « il existe une quantité incroyable de variétés provenant de différentes régions ». Hermen Hulst laisse donc sous-entendre que ces nouvelles exclusivités PS5 seront très variées.

Depuis le lancement de la console next-gen de Sony, la communauté attend avec impatience les exclusivités qui l’accompagnent. C’est donc une très bonne nouvelle pour les joueurs même s’ils n’ont pas encore tous réussi à se procurer une PlayStation 5 à cause de la pénurie. Sony a déjà vendu plus de 7,8 millions de PS5, soit plus que de PS4 à sa sortie, mais la demande reste encore supérieure à l’offre.

Pour le moment, Sony n’a pas révélé d’informations supplémentaires sur ces 25 exclusivités. De plus, aucune date n’a été dévoilée. Les sorties des 25 jeux pourraient donc tout à fait s’étaler sur plusieurs années. Certains jeux ne seraient aussi pas totalement exclusifs à la PS5. Par exemple, Horizon Forbidden West sortira aussi sur PS4. Quoi qu’il en soit, les joueurs sont impatients d’en découvrir davantage.

Source : The Verge