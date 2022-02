PureBook Pro, le PC Portable Nokia conçu par OFF Global, une start up Lyonnaise

Design et bien équipés, les PC portables Nokia PureBook Pro, aux formats 15,6 et 17,3 pouces, vont arriver à partir du mois d’avril à des prix très abordables.

Les français de OFF Global ont décroché le droit d’utiliser la marque Nokia pour commercialiser une nouvelle gamme de PC portables, appelée PureBook, dont le premier représentant, le Nokia PureBook Pro, devrait être disponible dans les prochaines semaines. Le PC portable sera disponible aux format 15,6 et 17,3 pouces, aux prix respectifs de 699 € et 799 € (avec 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go).

Nokia PureBook Pro

Le PureBook Pro se veut moderne, abordable, avec un design épuré, avec un châssis en aluminium aux bords arrondis. Son équipement permet d’assurer une utilisation quotidienne, bureautique et multimédia (Word, Excel, mails, Web, réseaux sociaux, streaming vidéo, musique en ligne, etc.). Quatre coloris seront disponibles : gris, rouge, bleu et noir. La configuration embarque un processeur Intel de douzième génération (Alder Lake). Il s’agit en l’occurrence du Core i3-1220P. Ce dernier est un modèle à 10 cœurs, dont 2 dits « hautes performances » (12 threads).

L’écran a une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et exploite une dalle LCD IPS mate. Le reste de l’équipement est complet, avec un clavier rétro éclairé, un lecteur de cartes mémoire microSD, un lecteur d’empreintes digitales, une Webcam Full HD et quatre haut-parleurs, afin d’assurer une bonne qualité audio pour les applications multimédia. Bon point, le SSD pourra facilement être remplacé. Signalons que seul le modèle au format 17,3 pouces sera doté d’un pavé numérique.

La connectique du Nokia PureBook Pro est composée de 2 ports USB C, qui supportent une charge rapide, et un port USB A. Le poids du PureBook Pro au format 15,6 pouces est de 1,7 kg (et 2,5 kg pour le 17 pouces). Son épaisseur est de 1,9 cm. Enfin, l’autonomie est assurée par une batterie de 57 Wh, qui peut être rapidement rechargée (60 % en 30 minutes).