Qualcomm l’affirme : tous les jeux Windows seront jouables sur les PC Snapdragon

Qualcomm avance ses pions pour investir le secteur des processeurs pour ordinateurs. Un argument de plus en faveur pour ses CPU ARM Snapdragon : ils feront tourner les jeux vidéo Windows x64 et x86 sans besoin de portage de la part des développeurs.

En octobre, Qualcomm dévoilait son nouveau processeur pour PC, le Snapdragon X Elite. Pour l’instant, les configuration qui exploitent ses CPU se comptent sur les doigts de la main. Mais Qualcomm a de l’ambition et veut rejoindre le club très sélect des entreprises qui comptent dans le secteur des processeurs pour ordinateurs.

Qualcomm n’en est pas à son coup d’essai avec les processeurs en architecture ARM. Avant qu’Apple ne réussisse un tour de force avec ses CPU Silicon, Qualcomm avait tenté l’expérience à la fin des années 2000. Un échec cuisant, qu’elle souhaite maintenant corriger, notamment grâce à la possibilité avec ses processeurs Snapdragon de jouer à tous les jeux vidéos disponibles sur Windows.

Les processeurs ARM de Qualcomm pourront émuler Windows

Lors d’une conférence à la Game Developers Conference 2024 où nos homologues de The Verge étaient présents, un ingénieur de Qualcomm expliquait comment ses processeurs ARM pourraient réaliser cette performance. De la même manière que l’outil d’Apple pour Mac annoncé l’année dernière, les CPU Snapdragon emploieront l’émulation pour faire tourner les jeux x64 et x86.

Les développeurs auront bien sûr la possibilité de porter leurs titres sur ARM64 pour optimiser les performances, mais aucune modification du code ou des ressources des jeux ne sera obligatoire. Qualcomm indique déjà disposer de pilotes pour son GPU Adreno pour DX11, DX12, Vulkan,OpenCL. Les jeux devraient ainsi tourner correctement, en exploitant au maximum les ressources du processeur.

En effet, l’ingénieur expliquait aux journalistes que les performances du GPU ne sont pas affectées en tournant sur les processeurs de Qualcomm. Comme la plupart des jeux sont surtout limités par le GPU et non par le CPU, la baisse de performance n’est que “légère” à cause de l’émulation.

En revanche The Verge ne mentionne rien sur les performances réelles de Snapdragon X Elite en jeu, émulation ou pas. Il est de bon augure que les jeux se lancent comme l’affirme Qualcomm, mais si c’est pour tourner à 30 images par secondes ce n’est pas la peine.

Les ordinateurs portables de Qualcomm n’ont pas encore été annoncé officiellement, mais au vu de cette présentation ils pourraient arriver rapidement. Des PC d’autres marques tournant sous Snapdragon X Elite devraient arriver cet été. De plus, la rumeur dit que les Surface Pro 10 et du Surface Laptop 6 de Microsoft attendus pour mai devraient être équipés de puces Qualcomm.