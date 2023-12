Apple va transformer le Mac en plate-forme de jeu vidéo majeure

Présentation du portage de Resident Evil Village sur Mac lors de la WWDC 2023

Serait-ce bientôt la fin de la domination de Microsoft sur le jeu vidéo PC ? Apple veut contester l’éditeur de Windows dans son domaine de prédilection. Dans une nouvelle interview accordée au média Inverse, Apple a donné un aperçu de ses travaux visant à transformer le Mac en plate-forme gaming digne de ce nom.

Les CPU Apple Silicon ont tout changé pour le jeu vidéo sur Mac

Gordon Keppel, responsable du marketing des produits Mac chez Apple, souligne ainsi dans les pages d’Inverse que l’arrivée des processeurs Apple Silicon a radicalement la donne. “Aujourd’hui, tous les Mac équipés d’Apple Silicon peuvent faire tourner des jeux AAA de manière fantastique“, grâce aux CPU M1, M2 et M3 qui “ont apporté d’énormes améliorations graphiques” aux ordinateurs Apple.

Leland Martin, responsable marketing logiciel chez Apple, ajoute qu’Apple Silicon a également simplifié le processus de développement des jeux sur le Mac : “Si vous regardez la gamme Mac il y a quelques années, il y avait plusieurs types de GPU intégrés. Cela peut ajouter de la complexité lorsque vous développez des jeux.” Le cadre d’Apple souligne ainsi que les différentes configurations matérielles peuvent compliquer la tâche.

Apple veut transformer son écosystème en plateforme de jeux

Apple aurait ainsi éliminé ce problème en créant une plateforme de jeu unifiée pour l’iPhone, l’iPad et le Mac. Leland Martin explique que “une fois qu’un jeu est conçu pour une plateforme, il est facile de l’adapter aux deux autres.” C’est notamment le cas de Resident Evil Village, d’abord lancé d’abord sur Mac, puis sur iPhone et iPad.

Les ambitions d’Apple en matière de jeu vidéo sont désormais claires. Lors de la WWDC 2023, Apple présentait le Game Porting Toolkit, qui permet de lancer les jeux vidéo Windows sur Mac. Cet outil traduit instantanément les jeux Windows pour les faire tourner sur macOS, ce qui permet aux développeurs de lancer une version non modifiée d’un jeu Windows sur Mac, pour voir si le jeu est fonctionnel avant d’effectuer un véritable portage.

Cet outil aurait rencontré “un intérêt de la part des développeurs et d’éditeurs tels que Kojima Productions (Death Stranding) et Annapurna Interactive Games (Stray)”, explique Leland Martin. Car outre la partie émulation susmentionnée, cet outil a une autre utilisation : c’est “le convertisseur de shaders Metal, qui aide les développeurs à convertir leur code. Les développeurs nous ont fait part de la grande utilité et de l’énorme gain de temps que cela leur a permis de réaliser dans le cadre de leur développement.“

Microsoft a du souci à se faire, d’autant plus qu’il ne serait pas très compliqué pour Apple de faire mieux. Ainsi, Windows 11 reste moins performant que Linux pour les jeux vidéo. Bientôt moins performant aussi que MacOS ?

