Qualcomm recense 22 PC portables Snapdragon X, voici toutes leurs caractéristiques

Crédit : Microsoft

En octobre, Qualcomm dévoilait le processeur le Snapdragon X pour PC portables. Jusqu’ici, les configurations qui l’exploitaient se comptaient sur les doigts de la main. C’est maintenant terminé. Avec la présentation hier de Microsoft de l’écosystème Copilot+, ce sont la plupart des constructeurs d’ordinateurs portables qui vont s’approprier la puce dédiée à l’IA.

Les configurations varient entre le Snapdragon X Elite ou le Snapdragon X Plus. Globalement la préférence des fabricants revient plutôt à la première puce, plus puissante. Avec toutes les variations disponibles, cela nous amène à un total de 22 modèles de PC portables équipés des nouveaux processeurs. Caractéristiques, prix, fiche technique : voici tout ce qu’il faut savoir.

À lire > L’IA Copilot va être intégrée dans Minecraft ainsi que dans plusieurs jeux Xbox et PC

Crédit : Qualcomm

Voici tous les modèles de PC Copilot+ équipés de Snapdragon X

Microsoft

Autant commencer par Microsoft, puisque c’est à la firme de Redmond que nous devons Copilot+, l’écosystème dans lequel évolueront ces 22 modèles de PC IA. À ce titre, les nouveaux Surface font figure de fer de lance pour Snapdragon X.

Avec un poids de 895 grammes, le nouveau Surface Pro est un poids plume deux-en-un qui penche plutôt du côté de la tablette. Disponible à la précommande à partir de 1199 euros, il embarque 32 Go de RAM LPDDR5X et un disque SSD de 1 To. Deux écrans, sont disponibles : l’un OLED, l’autre LCD. Quelque soit la technologie d’affichage employée, sa taille est de 13 pouces, avec une résolution de 2880 x 1920 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Surface Laptop sera vendu au même prix. Un peu plus grand, il est proposé en variantes 13,8 et 15 pouces. Logiquement il est aussi est un peu plus lourd que le Surface Pro, pour une plus grande batterie et donc une meilleure autonomie, permettant 22h de visionnage vidéo.

Acer

Crédit : Acer

Acer se lance dans les PC ARM avec le Swift 14 AI, disponible avec un choix de processeurs Snapdragon X Plus ou X Elite, jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5X, un SSD Gen 4 de 1 To et une batterie de 75 Wh. Cette dernière serait 30 % plus efficace que celle de l’Apple M2 Max, selon Acer. Ce PC portable sera doté d’un écran tactile IPS de 14,5 pouces 2560 x 1600 120Hz, du WiFi 7 et ne pèsera que 1,36 kg. Aux États-Unis, il sera proposé à partir de 1 099 dollars : aucun prix pour la France n’est encore disponible, comme la plupart de ces modèles tout juste annoncés.

Asus

Crédit : ASUS

ASUS lance de son côté l’Asus Vivobook S 15, proposé en version Snapdragon X Elite X1E (12 coeurs) ou Snapdragon X Plus X1P (10 cœurs). Son point fort : un écran OLED 2880 x 1620 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gamme de couleurs DCI-P3. Une batterie de 70Wh se chargera de l’autonomie, quand la mémoire sera prise en charge par jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X et un disque dur SSD de 1 To. Seuls deux ports USB 4 type C seront présents, sur un machine de 1,42 kg. Prix de départ : 1299 dollars.

Dell

Crédit : Dell

Partenaire de toujours d’Intel, Dell va maintenant voir la concurrence avec quatre modèles Inspiron, Latitude et même pour les très performants XPS. Ce Dell XPS 13 équipé en Snapdragon ne varie pas énormément sur le reste de la fiche technique que son homologue équipé de Core Intel :

Batterie de 55 Wh

64 Go de RAM LPDDR5x

Jusqu’à 4 To de stockage SSD

La puce de Qualcomm devrait toutefois contribuer à une meilleure autonomie et pourrait régler les problèmes de surchauffe connus sur les modèles Intel. Un écran tactile OLED est toujours disponible en option, sans lequel la machine est proposée à partir de 1 449 € à la précommande. Dell travaille également sur trois autres modèles Snapdragon X : deux modèles Inspiron 14 et le Latitude 7455. Les prix et la date de sortie de ces modèles n’ont pas encore été annoncés.

HP

HP s’empare de Snapdragon dans deux PC portables :

OmniBook X AI : disponible à partir du 18 juin à partir de 1 299 dollars . Il est équipé d’un Snapdragon X Elite à 12 cœurs, de 16 Go de mémoire LPDDR5X et d’un disque dur de 1 To. Il pèse pèse seulement 1,35 kg. Parmi les autres spécifications clés, un écran tactile IPS 2240 x 1400.

: disponible à partir du 18 juin à partir de . Il est équipé d’un Snapdragon X Elite à 12 cœurs, de 16 Go de mémoire LPDDR5X et d’un disque dur de 1 To. Il pèse pèse seulement 1,35 kg. Parmi les autres spécifications clés, un écran tactile IPS 2240 x 1400. EliteBook Ultra AI : l’EliteBook est davantage orienté pour les entreprises avec des fonctionnalités de sécurité étendue et un prix plus élevé à 1 699 dollars. Le reste de sa fiche technique apparaît très similaire à celle de l’OmniBook.

Lenovo

Crédit : Lenovo

Lenovo s’approprie l’architecture ARM avec le Yoga Slim 7x. Prévu pour un lancement en juin à partir de 1599 €, il pèse 1,28 kg et est doté d’un superbe écran tactile OLED de 14,5 pouces en 2944 x 1840, avec la HDR ainsi que la norme de couleurs P3. Avec jusqu’à 32 Go de LPDDR5X, un disque dur SSD de 1 To, trois ports USB 4 Type-C, le WiFi 7, ce modèle promet de belles choses sur le papier pour un prix élevé.

Il sera rejoint par le ThinkPad T14S Gen 6, proposé à partir de 2 048,90 €. En tant qu’ordinateur prévu pour un usage professionnel, il sera doté d’un ensemble de fonctions de sécurité étendues. Cela se payera au prix d’un écran inférieur et d’une batterie plus petite de 58Wh que le Yoga Slim 7x, malgré une étiquette bien supérieure.

À lire > Qualcomm insiste que tous les jeux Windows seront jouables sur les PC Snapdragon

Samsung

Crédit : Samsung

Le nouveau Samsung Galaxy Book4 est disponible à la précommande à partir de 1 350 dollars aux États-Unis, mais pas en France. Deux versions du Snapdragon X Elite à 12 cœurs sont ici disponible : 3,8 GHz ou 3,4 GHz. Il est également possible d’opter pour un écran tactile 3K AMOLED 2X de 14 ou 16 pouces en option, pour une belle résolution de 2880 x 1800.

Côté mémoire vive Samsung semble en retrait par rapport à ses concurrents, puisque la machine vient équipée maximum de 16 Go de LPDDR5X. Côté stockage également, avec seulement 512 Go de stockage SSD pour le modèle de 14 pouces et de 1 To pour le modèle de 16 pouces.

Les batteries sont également différentes, le modèle plus petit étant équipée d’une batterie de 55,9 Wh offrant jusqu’à 18 heures d’autonomie, quand la batterie de 61,8 Wh de la machine 16 pouces offre jusqu’à 22 heures. Ils se retrouvent sur leurs poids plume : 1,19 kg pour la version 14 pouces et 1,54 kg pour le PC 16 pouces.

Si tous ces PC semblent prometteurs sur le papier, nous ne vous conseillons pas de les précommander. Mieux vaut attendre que vos fidèles testeurs de Tom’s Guide et ailleurs dans la presse aient mis la main sur ces nouveaux modèles. Vous saurez alors si leurs étiquettes élevées en valent la peine, selon votre usage.