AMD Ryzen 9000 : on sait enfin quand les nouveaux CPU seront présentés, et il y aura des surprises

L’été s’annonce chaud dans le monde du hardware, surtout avec les dernières rumeurs circulant autour d’AMD et de sa très attendue série Ryzen 9000.

Selon les informations qui se murmurent sur les forums et dans les cercles d’initiés, AMD serait prêt à dévoiler sa nouvelle gamme de processeurs de bureau dès le mois de juillet. Ce lancement est d’autant plus palpitant qu’il pourrait redéfinir les attentes en termes de puissance et de performances pour les amateurs et les professionnels de l’informatique.

AMD lancera sa série Ryzen 9000 en juillet, incluant des configurations de 16, 12, 8 et 6 cœurs

L’origine de cette rumeur excitante ? Un post cryptique laissé par wjm47196 sur les forums Chiphell, un leaker dont les prédictions passées ont souvent frôlé la précision d’un coup dans le mille. Cette fois-ci, il nous annonce l’arrivée imminente de quatre configurations différentes de processeurs Zen 5 : avec 16, 12, 8 et 6 cœurs. Ce choix de configurations reproduirait celui de la précédente série Ryzen 7000, signe que AMD cherche à capitaliser sur une formule qui gagne.

Ce qui rend cette rumeur particulièrement savoureuse, c’est que AMD aurait choisi de ne pas distinguer entre les cœurs « grands » et « petits », optant plutôt pour une approche uniforme qui pourrait simplifier le paysage des CPU pour les utilisateurs.

Et comme si cela ne suffisait pas pour piquer notre curiosité, ces nouvelles puces seront présentées au grand public lors du Computex la semaine prochaine. Si ces informations se confirment, cela signifie que nous n’avons plus que quelques jours à patienter avant de voir ce que AMD nous a réservé. Ensuite, les processeurs Ryzen Zen 5 de nouvelle génération devraient sortir d’ici fin 2024 dans le commerce.

Pour ajouter une couche de mystère et d’anticipation, il semblerait que AMD ait décidé de faire l’impasse sur la série Ryzen 8000 pour ces nouveaux processeurs AM5, sautant directement à la série 9000. Et alors que les discussions sur des modèles avec 3D V-Cache sont encore dans le domaine de l’hypothétique, la rapidité de ce lancement pourrait signifier que nous verrons ces versions avancées plus tôt que prévu.