Qualcomm Snapdragon 690 : le premier SoC milieu de gamme de la série 6 compatible avec la 5G

Qualcomm vient d’ajouter un nouveau SoC à la liste de ceux compatibles avec la 5G. En décembre, le constructeur avait dévoilé le Snapdragon 865 destiné au haut de gamme et le Snapdragon 765 ainsi que le 765G pour le milieu de gamme. Pour vous donner une idée, le Snapdragon 865 équipe le Samsung Galaxy S20 et le OnePlus 8 tandis que le Snapdragon 765G est intégré dans le Xiaomi Mi 10 Lite et le Motorola Edge par exemple. Le SoC de la série 7 cible donc la partie supérieure en quelque sorte du marché des smartphones de milieu de gamme. C’est pour cette raison que l’annonce du Qualcomm Snapdragon 690 est une excellente nouvelle.

Le Snapdragon 690, ou comment profiter de la 5G à prix réduit

La série 6 des SoC de Qualcomm représente le palier juste en dessous de la série 7. Les smartphones équipés par exemple d’un SoC 675 seront moins chers que ceux avec des puces plus performantes. C’est donc là que vient se placer le nouveau Snapdragon 690. Comme Qualcomm l’a lui-même affirmé, il est « conçu pour rendre les expériences 5G des utilisateurs encore plus largement disponibles dans le monde entier ». En effet, les prochains smartphones accueillant le SoC 690 seront plus facilement accessibles pour une grande majorité de la population mondiale, environ 2 milliards d’utilisateurs pour être précis.

Le Snapdragon 690 est composé du modem Snapdragon X51 qui lui permet d’être compatible avec la 5G. Le GPU Adreno 619L le rend 60 % plus rapide que ses prédécesseurs et le CPU Kryo 560 est 20 % plus performant grâce à sa nouvelle architecture. C’est un processeur à huit cœurs, deux Kryo Cortex-A77 et six Kryo Cortex-A55.

Ses spécifications techniques permettent au Snapdragon 690 d’offrir certains avantages des smartphones haut de gamme à un prix réduit. D’ailleurs, c’est aussi le premier SoC de la série 6 à proposer un rafraîchissement de 120 Hz (FHD+). De plus, il est compatible avec la norme Wi-Fi 6 et la Quick Charge 4+. Au niveau de la caméra, c’est également le premier de la gamme à prendre en charge la capture de vidéos en 4K HDR et d’images jusqu’à 192 Mpx. Les premiers smartphones 5G équipés du Snapdragon 690 devraient faire leur arrivée avant la fin d’année.

