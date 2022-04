Vous ne comprenez rien au fonctionnement d’un ordinateur quantique ? Voilà pourquoi Google a créé pour vous The Qubit Game. Un petit jeu addictif en anglais.

En l’honneur de la Journée mondiale du quantique, Google et Doublespeak Games viennent de lancer The Qubit Game. C’est un jeu disponible sur votre navigateur Internet qui vous permet de « construire » un ordinateur quantique. Très accessible, il permet à tous, y comprit les plus jeunes, de se forger une représentation du fonctionnement de nos futurs ordinateurs.

The Qubit Game : construisez votre ordinateur quantique – Crédits : Google, Doublespeak Games

La complexité des ordinateurs quantiques et les exigences technologiques sont si grandes que peu d’entreprises dans le monde sont impliquées dans leur construction. Et nous, simples curieux, devons pour la plupart admettre que nous n’y comprenons rien.

Un jeu simple et ludique

Le jeu explique de manière simplifiée les problématiques liées aux qubits : à la fois concernant leur fonction et les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre. C’est un voyage ludique vers la construction d’un ordinateur quantique, « un qubit à la fois ».

« Entrez dans le monde de l’informatique quantique avec The Qubit Game de Doublespeak Games et Google Quantum AI. Construisez un ordinateur quantique, un qubit à la fois. Gagnez des points en résolvant les mêmes défis auxquels les ingénieurs quantiques sont confrontés, du maintien au frais des qubits au blocage des rayons cosmiques. Si vous réussissez, vous découvrirez de nouvelles mises à niveau pour votre ordinateur, réaliserez de grands projets de recherche et changerez la science pour toujours. »

Du simple Qubit au supercalculateur

Dans la phase initiale, nous obtenons un seul qubit dont nous devons prendre soin. Puis, au fur et à mesure que nous parcourons le jeu, de petites informations sur le champ quantique et son fonctionnement sont présentées.

Vous protégez les qubits de la chaleur, et les rayons cosmiques, collectez des informations et mettez à jour votre système. L’ordinateur effectue alors des calculs de plus en plus complexes jusqu’à devenir un supercalculateur.

Il convient de souligner qu’avec Qubit, vous ne pouvez pas concevoir réellement un ordinateur quantique, et encore moins faire des calculs. Il s’agit plus d’une illustration interactive vous permettant une première compréhension de cette technologie du futur.

