Radars urbains : « on n’est pas un chauffard à 35 km/h » une association veut déjà les interdire

© DR

Les nouveaux radars urbains ne font clairement pas l’unanimité, mais ils commencent bel et bien à s’installer dans plusieurs communes françaises. La préfecture du Territoire de Belfort est la première à envoyer des PV suite au début de la verbalisation le 16 janvier dernier.

Ces dispositifs de contrôle automatique de la vitesse et du feu rouge peuvent facilement prendre au piège un automobiliste non averti en raison de leur discrétion et des panneaux de signalisation peu visibles. De quoi agacer l’association 40 millions d’automobilistes, qui trouvent les radars urbains abusifs.

L’association 40 millions d’automobilistes attaque le gouvernement sur les radars urbains

L’association 40 millions d’automobilistes se positionne fermement contre les nouveaux radars urbains depuis plusieurs semaines. Une pétition nommée « Plus un radar de plus ! » sur son site officiel appelle à la mobilisation contre ces dispositifs, alors que 25 radars de plus seront opérationnels sur le territoire du Pays de Montbéliard dès le 29 janvier.

À lire > Radars thermiques : leur déploiement est imminent, attention aux amendes

Pierre Chasseray, délégué général de l’association, trouve la méthode du gouvernement contre-productive et injuste pour une partie des conducteurs. « On va flasher des gens dans les zones 30, alors qu’on n’est pas un chauffard à 35km/h », regrette-t-il dans une interview accordée à Sud Radio.

Radars urbains : "On va flasher des gens dans les zones 30, alors qu'on n'est pas un chauffard à 35km/h" 💬



👉 Retrouvez l'intervention de l'association "40 millions d'automobilistes" sur Sud Radio ⤵️https://t.co/HrA978geYX — 40 millions d'automobilistes (@40MA) January 20, 2024

L’organisme attaque ouvertement le gouvernement dans le texte de sa pétition. L’État s’y prendrait mal pour faire baisser la mortalité routière et ne serait plus « que le gestionnaire d’un parc particulièrement lucratif de radars en tous genres », selon 40 millions d’automobilistes.

L’association s’inquiète de voir ces radars se multiplier et appelle les automobilistes à se mobiliser en signant sa pétition. Dans un précédent communiqué, elle dénonçait aussi l’amende jugée excessive de 135€ pour les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, aussi bien dans les zones limitées à 30 km/h qu’à 50 km/h. Rappelons que depuis le début de l’année, les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne s’accompagnent plus d’un retrait de points.

En outre, 40 millions d’automobilistes « planche sur un projet de loi pour interdire la pose de ces radars dans les zones limitées à 30 km/h ». Difficile de savoir où celui-ci en est pour le moment, mais l’organisme semble déterminer à user de tous les moyens pour contrecarrer le projet du gouvernement.