Rallye automobile : la caméra embarquée d’une voiture de course filme un couple en plein ébats amoureux  

Ça sera peut-être l’image la plus marquante et la plus insolite de Rallye de Monte-Carlo 2023. En pleine course contre la montre, la voiture du pilote grec Jourdan Serderidis a immortalisé involontairement un moment d’intimité se déroulant sur le bord de la route. Si le coureur automobile ne s’est pas attardé sur ce qu’il se passait à sa gauche, la retransmission en direct de ces images a beaucoup amusé les téléspectateurs et internautes fans de la course.

Une caméra embarquée filme un couple en plein ébats amoureux sur le bord de la route du Rallye de Monte-Carlo © Pixabay

Complètement insolite, cette scène s’est déroulée des Alpes-Maritimes, sur le parcours dessiné pour la première soirée du Rallye de Monte-Carlo 2023. Propulsé à plus de 100 km/h sur les routes étroites de montagne de l’arrière-pays niçois, le coureur grec n’a sûrement pas eu le temps de comprendre ce qu’il se passait non loin du véhicule.

👀 Un couple en plein ébat, pris dans les phares d’une voiture (et par la caméra) en plein rallye de Monte-Carlo #WRC #HotSpot pic.twitter.com/LEj18clWCt — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) January 20, 2023

A lire : La Tesla Model 3 est la première voiture électrique à gagner la course de rallye Targa South West en Australie

Une scène prévue pour faire le buzz ?

Si cette scène apparaît sur-réelle, on peut tout simplement se demander si elle est bien spontanée où si, au contraire, elle a été imaginée pour faire le buzz. En effet, comme cela se fait assez régulièrement dans d’autres pays, notamment en Finlande ou en Suède, certains spectateurs n’hésitent pas à en dévoiler davantage pour faire le buzz. Conscients que chaque moment de la course est filmé et diffusé par la caméra embarquée des pilotes, certains hommes et femmes n’hésitent pas à retirer, malgré le froid, certains de leurs vêtements pour faire le tour d’Internet.

A lire : Une femme filmée dans l’intimité par son aspirateur robot iRobot, l’image diffusée sur Facebook

Cependant, la scène filmée par la voiture grecque hier semble authentique. Cette partie inédite du parcours accueille en effet plus généralement couples ou célibataires en recherche d’amour que courses automobiles. Le doute plane encore donc sur l’ombre de cette première journée de Rallye.

Source : the.sun.co.uk