Dashcam : quelle est la meilleure caméra pour votre voiture en 2024 ? 

Qui n’a jamais vu sur YouTube ou sur d’autres réseaux sociaux des vidéos prises par dashcam. Ce sont ces dernières qui ont, en partie, popularisé leurs usages chez les conducteurs français. Aujourd’hui, même les assureurs proposent des contrats d’assurances plus abordables aux possesseurs de caméras embarquées. En effet, elles permettent d’avoir des enregistrements vidéo en cas de litiges. De même, elles peuvent avoir un effet dissuasif sur les voleurs.

Il existe plusieurs types d’appareils sur le marché actuel. Certains modèles prennent juste des vidéos depuis l’avant du véhicule, d’autres couvrent l’avant et l’arrière de la voiture, et certains s’intègrent même directement au rétroviseur. D’ailleurs, certaines caméras sont même adaptées pour un usage à moto. Au cours de ce guide, nous allons vous présenter une sélection des meilleures dashcam disponibles sur le marché.

Xiaomi 70mai, le meilleur premier prix

Bonne qualité vidéo

Bonne qualité vidéo Ergonomique et discrète

Commande vocale en anglais

Absence de GPS Tout les réglages se font depuis l’application

Comme souvent, la marque chinoise Xiaomi propose ici un produit abordable et de qualité. Cette dashcam n’est pas aussi complète que les autres modèles de ce guide, mais avec un prix de 60 euros seulement, on était obligé de vous en parler. Elle possède une résolution de 1920x1080p HD avec un angle de vision de 130°. Son angle et sa résolution permettent un très bon rendu en journée, et elle va va réussir à englober toute la route face à vous. Même de nuit, avec une faible luminosité, sa qualité d’image est très honorable.

Elle est aussi équipée d’un accéléromètre et en cas de choc la caméra va s’activer automatiquement. Elle fonctionne en Wifi avec une application dédiée qui permet de récupérer les vidéos et gérer la caméra à distance. On regrettera seulement que la commande vocale fonctionne uniquement en anglais.

Chortau B-T006, la dashcam rétroviseur la plus abordable

Bonne qualité d'image

Bonne qualité d'image

Offre une bonne aide au stationnement

Pas de GPS Pas d’accéléromètre

Pas d’accéléromètre Difficile d’utiliser son pare-soleil quand elle est installé

Avec la Chortau B-T006, on est sur un des meilleures modèles de dashcam rétroviseur. Et en plus elle dispose d’un prix imbattable dans sa catégorie. Elle est capable de capturer des images à l’avant comme à l’arrière de votre voiture. La caméra avant possède une résolution Full HD de 1080p et le modèle arrière a une résolution Full HD de 720p. Cette dernière est parfaite pour vous aider lors d’un stationnement en marche arrière. Hélas, cette dashcam n’embarque ni GPS, ni Wifi, ni accéléromètre.

Mais son écran intégré est très facile d’utilisation et il permet de profiter de la caméra arrière pour se garer. Enfin, son installation est simple, sa batterie tiendra plusieurs heures sans problèmes, et un détecteur de mouvement déclenchera une alarme en cas de tentative de vol de votre véhicule.

Garmin Dashcam Mini 2, la plus discrète des caméras embarquées

143.23€ Voir l’offre On aime Très discrète

Bonne qualité vidéo

Bonne qualité vidéo

Présence d'un port microSD…

Simple d’utilisation Commande vocale et enregistrement audio On n’aime pas Absence de batterie

Absence de batterie Pas de GPS

Pas de GPS …mais aucune carte mémoire dans la boîte

Si vous cherchez un modèle particulièrement discret, la Garmin Dashcam Mini 2 est une solution tout indiquée. En termes de gabarit, elle est à peine plus grande que des clés de voiture et elle pèse seulement 30 grammes. Pour l’accrocher, elle dispose d’un système de tampon adhésif pour la coller au pare-brise.

Elle est capable de prendre des vidéos en Full HD (1080p) avec un angle de vision de 140°. Et comme avec d’autres appareils, elle sauvegarde automatiquement les données en cas de choc. De plus, via l’application dédiée, il est possible de directement enregistrer les vidéos sur son smartphone (limite de 30 jours). Elle permet aussi de régler la caméra. Il est possible de bénéficier de plus de fonctionnalités, mais il faut se tourner vers les abonnements payants de Garmin. Côté stockage, il est aussi possible d’ajouter une carte mémoire microSD (non fourni) de 8 à 512 Go de capacité.

Ce modèle a la particularité d’enregistrer le son environnement, et il dispose aussi d’une commande vocale. Cette dernière permet, par exemple, de couper ou de lancer l’enregistrement tout en gardant ses deux mains sur le volant. Seul bémol, cet appareil ne possède pas de batterie. Pour fonctionner, il faut en permanence laisser brancher la dashcam. Cependant deux câbles de différentes longueurs sont fournis et l’alimentation passe par l’allume-cigare.

Garmin Dashcam 57, le meilleur rapport qualité/prix

203.26€ Voir l’offre On aime Stockage jusqu’à 512 Go en microSD…

Qualité des vidéos (1440p)

Qualité des vidéos (1440p)

À l'aise de jour comme de nuit

Facile d’utilisation Nombreuses fonctionnalités disponibles dont GPS On n’aime pas … pas de carte mémoire dans la boîte

On continue sur les appareils Garmin avec la Dashcam 57. Cette dernière est bien plus imposante que le Mini 2, mais elle possède de solides arguments qui en font un modèle avec un très bon rapport qualité/prix. Dans tous les cas, elle est capable de filmer dans une résolution de 1440p ce qui permet d’obtenir de très bonnes images.

D’ailleurs, il est bon de noter que ce produit excelle de jour comme de nuit et qu’il dispose de la fonctionnalité HDR. Sur ce point, c’est une des meilleures dashcam de cette sélection. Enfin, elle possède un objectif de 140°. D’autre part, elle dispose d’un capteur capable de détecter les chocs et donc d’activer la caméra en cas d’accident ou de simple collision. De plus, un système de GPS intégré permet de connaître exactement le lieu de l’incident. Ensuite, il est possible de l’activer via une commande vocale. Enfin, il est également possible de gérer les différentes fonctionnalités grâce à l’application dédiée (Android et IOS).

Seul bémol, les vidéos sont enregistrés uniquement pour 24 heures. Si vous voulez conserver ces dernières plus longtemps, il va falloir souscrire à un abonnement ou vous tourner vers une carte mémoire microSD. Dernier point, le fabricant annonce environ 30 minutes d’autonomie, donc mieux vaut éviter de garder cette Garmin Dashcam 57 en permanence activée.

Vantrue N2 Pro, une dashcam abordable pour les professionnels

288.87€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix

Très bonne qualité d'image

Très bonne qualité d'image

Nombreuses options intégrées Simple d’utilisation On n’aime pas Ecran un peu petit

Ecran un peu petit Pas de Wifi

Pas de Wifi GPS en option

La Vantrue N2 Pro est un modèle avec double caméra. L’une filme la route tandis que l’autre filme directement l’habitacle. La caméra avant peut enregistrer des images dans une résolution de 2560x1440p à 30 ips ou en 1920x1080p en 60 ips avec un angle de 170°. La caméra intérieure enregistre en 1920x1080p à 30 ips mais avec un angle de 140°. Avec des capteurs de ce niveau, la qualité d’image de jour comme de nuit est toujours excellente. Côté écran, on a vu plus ergonomique (1,5 pouces), mais il n’empêche que cette dashcam est simple d’utilisation. Bien entendu il va s’activer en cas de choc, et il est même capable d’enregistrer des sons

Enfin il est équipé d’un capteur de mouvement pour éviter les vols. On regrettera que la partie GPS soit en option. Pour conclure, c’est une dashcam qui concentre toutes options d’un modèle haute de gamme mais à un prix abordable. En termes de rapport qualité/prix, il est difficile de trouver mieux que la Vantrue N2 Pro.

Nextbase 622GW, une dashcam 4K vraiment convaincante

Excellente qualité d'image

Excellente qualité d'image

Facile d'installation et d'utilisation

Nombreuses options disponibles Format compact On n’aime pas Prix élevé

Prix élevé Autonomie faible sans le chargeur

Nextbase est une marque spécialisée dans les caméras embarquées. Et la dashcam 622GW est la version la plus haute gamme de Nextbase. Son capteur principal de 8 mégapixels va enregistrer, par défaut, des images en 4K à 30 ips avec un angle de vision de 140°. De jour, comme de nuit, la qualité des vidéos prisent par la caméra est toujours très bonne. Elle s’installe simplement à l’aide d’une ventouse et il est possible de l’utiliser en Bluetooth et en Wifi. Et on peut interagir directement avec la caméra depuis l’application ou un ordinateur. On peut même utiliser si besoin l’assistant vocal Alexia.

Si la mémoire est pleine, la dashcam va supprimer directement les vidéos les plus anciennes pour les remplacer par les nouvelles. Pour finir, elle dispose de la fonction Emergency SOS qui en cas d’accident va contacter les services de secours en donnant votre position GPS. Il est même possible d’intégrer vos informations médicales grâce à cette fonction. Malgré un tarif élevé, cette Nextbase 622GW est un excellent modèle qui possède toutes les options qu’on peut espérer trouver à ce prix. Il existe aussi une version moins complète mais plus abordable, la NextBase 522W que nous avons testé.

Blackvue DR900X-2CH, le meilleur de la dashcam

Excellente qualité d'image

Excellente qualité d'image

Nombreuses options intégrées Différents stockages proposés On n’aime pas Tarif très élevé

On reste dans les produits haut de gamme avec ce modèle à double objectif. La Blackvue DR900X-2CH prend des vidéos dans une résolution 4K à 30 ips avec un angle de vision de 162° avec sa caméra avant. Le capteur arrière, lui dispose d’une résolution Full HD en 30 ips et s’installe directement sur la vitre arrière. En matière d’options, on retrouve toutes les fonctions nécessaires à une dashcam de ce prix. Elle dispose d’un accéléromètre qui va enclencher la caméra en cas choc, d’un sytème de localisation par GPS et d’un mode parking très bien développé.

On peut régler les différentes fonctions en Wifi grâce à l’application dédiée. Et vous pouvez directement enregistrer les vidéos sur cette dernière ou sur carte microSD. Pour finir, ce modèle est disponible en 4 versions différentes : 32, 64, 128 et 256 Go. Bien entendu, plus le stockage est important et plus le prix sera élevé. Malgré un tarif important, la Blackvue DR900X-2CH reste une des meilleures dashcam sur le marché actuel.

Sena 10C Pro, la meilleure dashcam pour votre moto

Bonne qualité d'image

Bonne qualité d'image

Simple d'utilisation

Etanche Intercom intégré On n’aime pas Prix élevé

Prix élevé

Pas de retour vidéo sur l’application… … et carte SD non fournie

Pour conclure ce guide, nous vous proposons la dashcam pour moto Sena 10C Pro. C’est un des meilleures modèles disponibles pour les motards. Tout d’abord, elle a la particularité d’intégrer un intercom. Cette dernière va vous permettre de communiquer avec 3 personnes simultanément sur un rayon d’environ 1,5 km. Ce dernier se fixe directement sur le casque et possède une caméra QHD de 1440p à 30 ips. Niveau qualité d’image, le rendu est vraiment excellent, de jour comme de nuit.

Cette dashcam fonctionne en Wifi et on peut l’utiliser avec une application pour smartphone ou via un logiciel pour ordinateur. Ces dernières sont intuitives et très simples d’utilisation. Mais on ne peut pas directement regarder ses vidéos sur l’application. En bref, sans être au niveau d’une GoPro, la Sena 10C Pro offre une très bonne qualité d’image et l’intercom intégré se révèle efficace pour ce prix.

Une dashcam est une petite caméra embarquée que l’on peut installer dans son véhicule. Elle a différents usages possibles. Elle est capable d’enregistrer tout ce qui se passe sur la route quand vous conduisez. Selon le modèle, il est possible de filmer ce qui se passe à l’avant et à l’arrière de votre véhicule. Certaines caméras filment également l’habitacle du véhicule. Elles sont généralement directement installées sur le pare-brise, voire même sur le rétroviseur.

En termes d’alimentation, la plupart des appareils disposent d’une batterie à l’autonomie plus ou moins importante. Mais généralement, elle restera branchée et alimentée grâce à l’allume-cigare. D’autres se branchent directement dans la boite à fusibles. La plupart des modèles s’allument quand la clé de contact est enclenchée. Dans la plupart des cas, les vidéos sont enregistrées directement sur une carte microSD. La dashcam enregistre en boucle et va supprimer les éléments au fur et à mesure de son utilisation

📹 Quels types de dashcam choisir ?

Comme vous avez dû le remarquer au cours de ce guide il existe plusieurs types de dashcam. Dans cette partie nous allons vous résumer tout ce qu’il y a à savoir sur les caméras embarquées actuelles.

Dashcam à objectif unique : appelée aussi dashcam monocanal, comme son non l’indique, elle est équipée d’un seul capteur vidéo qui sera orienté en direction de la route. Elle est le plus souvent installée sur le tableau de bord ou le pare-brise. C’est le modèle le plus répandu et son champ de vision se situe entre 120° et 180°.

appelée aussi dashcam monocanal, comme son non l’indique, elle est équipée d’un seul capteur vidéo qui sera orienté en direction de la route. Elle est le plus souvent installée sur le tableau de bord ou le pare-brise. C’est le modèle le plus répandu et son champ de vision se situe entre 120° et 180°. Dashcam à double objectif : appelée aussi dashcam avant et arrière, elle a un objectif situé à l’avant et un autre à l’arrière. Dans certains cas, les objectifs se trouvent sur le même support, et dans d’autres, il y a un support avant et un support arrière. Elles permettent de filmer l’habitacle mais aussi ce qui se trouve autour de la voiture.

appelée aussi dashcam avant et arrière, elle a un objectif situé à l’avant et un autre à l’arrière. Dans certains cas, les objectifs se trouvent sur le même support, et dans d’autres, il y a un support avant et un support arrière. Elles permettent de filmer l’habitacle mais aussi ce qui se trouve autour de la voiture. Dascham 360° : Elle offre une vision panoramique et est capable de tourner sur elle même pour prendre des vidéos en 360°. Rien n’échappe à ce type de modèles. Mais ils ne sont pas les plus répandus et leurs tarifs sont généralement très élevés.

Elle offre une vision panoramique et est capable de tourner sur elle même pour prendre des vidéos en 360°. Rien n’échappe à ce type de modèles. Mais ils ne sont pas les plus répandus et leurs tarifs sont généralement très élevés. Dashcam rétroviseur : Comme son nom l’indique, elle s’installe directement sur le rétroviseur. Elles sont particulièrement bonnes pour filmer ce qui se passe à l’arrière du véhicule, mais certains modèles filment aussi à l’avant du véhicule. Elles peuvent servir de caméra de recul grâce à la vidéo projetée en temps réel.

Les usages vont varier d’une version à l’autre. Donc, au moment de faire votre choix, tout va dépendre de vos besoins et de vos attentes. Si l’assistance au stationnement est essentielle pour vous, on conseillera plutôt une version à double objectif. Sinon, en règle général, les appareils à objectif unique sont suffisantes pour un usage quotidien.

Au moment de choisir une dashcam, il ya plusieurs facteurs à prendre en compte. Bien évidemment la qualité d’image est essentielle. Dans l’ensemble, tous les modèles disposent d’une excellente qualité de jour. Mais ce n’est pas nécessairement le cas de nuit. Sur ce point il faut faire attention au moment de votre achat. De nuit avec une faible luminosité, la plupart des produits de cette sélection vont tirer leur épingle du jeu. Mais dans l’obscurité presque totale, des versions avec LED infrarouge peuvent s’avérer utiles.

Côté caméra, il faut aussi prendre en compte l’angle de vision. En règle général, elles vont couvrir des champs de vison entre 120° et 180°. Mais on vous conseillera une version avec un champ de 140° minimum pour des prises de vue optimales.

L’option GPS peut aussi être essentielle surtout en cas d’accident pour permettre aux secours de vous localiser le plus rapidement possible. Enfin, l’accéléromètre peut être une fonction importante. Il permet de capter les changements soudains de vitesse mais aussi de remarquer les collisions. Dans ces situations, la dashcam va s’activer automatiquement et s’assurer que la vidéo prise ne soit pas perdue. Cela peut être utile en cas d’accident ou de litige.

⚖️ Est-ce légal d’avoir une dashcam dans sa voiture ?

On a tendance à croire que les dashcam sont illégales et ce à tort. Leur usage est entièrement légal, rien dans la loi ne l’interdit. Cependant, l’utilisation des vidéos prisent avec une ces dernières est très encadré. Il est évidemment interdit de diffuser des images d’une personne sans avoir préalablement obtenu son consentement. Et il en va de même pour les plaques d’immatriculations que vous n’avez pas le droit de diffuser.

En cas d’accident et/ou de litiges avec un autre conducteur, les images prisent par la dashcam peuvent être exploitées par les assurances, la police, un avocat ou même un juge. C’est d’ailleurs le principal intérêt de ces dernières.

🤔 Pourquoi installer une Dashcam dans sa voiture ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est intéressant d’investir dans une dashcam. Cela peut être utile en cas d’accident pour régler rapidement un litige, mais ce type de caméra peut aussi servir pour filmer les paysages que vous avez vus en voiture pendant un voyage.

Certains modèles sont aussi utilisables quand votre voiture est sur un parking. Ils peuvent servir à filmer des incidents mais aussi dissuader les voleurs de s’en prendre à votre voiture. En effet, certaines dashcam embarquent des capteurs de mouvements et des systèmes d’alarmes. On peut aussi parler des avantages financiers. Certains assureurs proposent des réductions annuelles allant jusqu’à 30% si vous installez une caméra embarquée dans votre voiture.

Il existe plusieurs façons d’installer une dashcam. Bien entendu, tout va dépendre du produit que vous vous êtes procuré. Dans l’ensemble, il est très simple d’installer une caméra embarquée peu importe la marque ou l’appareil. Vous n’aurez pas besoin de l’aide d’un professionnel (sauf peut-être si vous optez pour un branchement sur la boite à fusible).

Certaines s’installent directement sur le tableau de bord. Mais ce n’est pas le meilleur endroit pour ce type de caméra, en effet, elle aura du mal à filmer l’intégralité de la route. Dans tous les cas, le modèle le plus répandu est celui avec ventouse qui s’installe directement sur le pare-brise. Ici, il faut mettre la caméra le plus au centre possible de votre pare-brise et légèrement en-dessous du rétroviseur pour y avoir accès à tout moment.

Évidemment, une dashcam rétroviseur va directement se brancher sur le rétroviseur. Et les versions à doubles objectifs avec deux supports vont s’installer sur le pare-brise avant et arrière.

📡 Dashcam: quelle connectivité choisir ?

Lors de ce guide, vous avez dû constater qu’il existe différents types de connectivité pour une dashcam. En plus de la traditionnelle carte microSD, il est possible de la connecter en Wifi, Bluetooth ou même 4G. Tout d’abord, une connexion en Bluetooth ou en Wifi permet de gérer les réglages depuis une application.

Les options sans fil permettent également de récupérer des vidéos sans avoir à retirer la carte SD. Elles peuvent aussi donner accès à un stockage en Cloud ou permettre d’utiliser des commandes vocales (comme l’assistant Google). Mais l’utilité principale de ces options est de pouvoir surveiller à distance sa voiture quand cette dernière est dans un parking. L’application va même vous envoyer une notification en cas de problème avec votre véhicule.

🎥 Quelle est la meilleure résolution pour une Dashcam ?

Sur ce point, il est généralement conseillé de se tourner vers des caméras capables de filmer au minimum en 1080p. En effet, en 720p, si l’action est un peu trop lointaine, les images ne seront pas assez nettes. Ensuite, si vous voulez une qualité optimale, il faut opter pour des modèles compatibles 4K. Cependant, ce sont aussi les plus coûteuses. Ensuite si vous vous posez la question du nombre de framerate, généralement une dashcam à 30 ips est largement suffisante. Les versions 60 ips disposent d’un meilleur rendu, mais elles sont bien plus chères. Une nouvelle fois au moment de faire votre choix, tout va dépendre de vos besoins et de votre budget.