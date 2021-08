Realme : son premier PC portable arrive ce mois-ci

Realme est un constructeur chinois de smartphones. Initialement rattachée à Oppo, de la même manière que Honor à Huawei, la société a pourtant toujours été enregistrée comme une société indépendante et a fini par se détacher de l’image de « sous marque » de Oppo. Le constructeur est réputé pour faire des smartphones performants à des prix tout à fait abordables. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre test du Realme GT 5G, un smartphone proposant un rapport prix/performance tout simplement impressionnant.

Crédit : Twitter/@MadhavSheth1

Souhaitant se diversifier à la manière de Huawei, la marque va sortir le Realme Book, un appareil élégant, orienté vers l’entrée de gamme et qui se veut accessible en termes de tarif. Il y a quelques mois, les rumeurs supposaient une sortie en milieu d’année. Le fabricant a maintenant confirmé une sortie en Inde le 18 août de cette année, en même temps que son flagship, le GT.

Simple et élégant

Annoncé dans la fourchette 400 à 500 euros, cet ultraportable se veut simple, voir minimaliste, mais avec un design élégant dans la lignée des MacBook Air, avec un corps peu épais et en aluminium. Le portable poids plume devrait mesurer 307 x 229 x 16 mm et peser un peu moins de 1,5 kg.

Concernant les caractéristiques, le portable embarquera un écran LCD de 14” avec traitement antireflet et proposera une résolution de 2K dans un rapport 3:2. En ce qui concerne le processeur, le Realme Book embarquera un Intel i5 de 11e génération. Pour ce qui est de la RAM et du stockage, aucune information officielle n’a été dévoilée. Cependant, l’ordinateur devrait embarquer au grand minimum 4 Go de RAM et 128 Go de SSD sur l’entrée de gamme.

L’ordinateur sera fourni avec une licence Windows 10 et Microsoft Office. Un ordinateur plutôt orienté bureautique et multimédia, ce qui n’a rien d’étonnant vu son positionnement tarifaire. Concernant la connectique, le Realme Book proposera un port USB classique ainsi qu’une prise jack sur le flanc droit. À gauche, on retrouve 2 ports USB-C, dont 1 qui servira également de port de charge. Le bouton d’alimentation embarquera un capteur biométrique servant au déverrouillage de l’ordinateur.

Crédit : Realme

Le fabricant a laissé entendre qu’un dock USB-C, similaire à celui du MacBook, et une souris sans fil sortiront en même temps que l’ordinateur. Initialement prévu sur le marché asiatique, le PC pourrait arriver un peu plus tard en Europe sous le nom de Realme Book Slim.

Source : notebookcheck