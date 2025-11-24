Red Dead Redemption 2 : vous allez enfin pouvoir explorer le Mexique et accéder à de nouvelles missions

Nombre de joueurs rêvent d’explorer le Mexique dans Red Dead Redemption 2. Si aucun DLC n’est à l’ordre du jour, des fans bidouilleurs préparent un mod d’envergure qui permettra d’arpenter la région et d’accéder à de nouvelles missions.

Il n’est pas possible de se rendre au Mexique dans Red Dead Redemption 2, contrairement au premier opus. Certains ont tout de même réussi à accéder à la zone grâce à un glitch. Mais la région est logiquement déserte, les développeurs n’ayant rien prévu pour les joueurs. Alors qu’aucun DLC n’est visiblement dans les cartons, un groupe de passionnés planche sur un mod colossal très prometteur qui permettra de briser les frontières.

Intitulé Nuevo Paraíso, il vous donnera la possibilité de débloquer le Mexique sur la carte et d’accéder à de nouvelles aventures. “Nuevo Paraíso – La Frontière Oubliée, un mod d’envergure pour Red Dead 2 qui recrée la région du Mexique de RDR1 avec de nouvelles missions, des colonies et une intégration complète au monde”, peut-on lire dans la description. Il sera disponible exclusivement pour les joueurs PC.

Ce mod très ambitieux va donner une seconde vie à Red Dead Redemption 2

Dans le détail, le mod vous plongera en 1907 et intègrera des versions reconstruites de villes comme Chuparosa. Végétation et comportements de PNJ uniques, missions secondaires et d’autres lieux sont également au programme. Pour rappel, d’autres mods permettant de se rendre au Mexique ont déjà vu le jour par le passé. Mais celui-ci est sans aucun doute le plus ambitieux à ce jour, de quoi susciter l’enthousiasme de la communauté.

Le mod est actuellement en cours de développement. Aucune date de sortie n’a été annoncée. Dans l’attente, voici la bande-annonce :

De nombreux joueurs cherchent à prolonger l’espérance de vie du jeu phare de Rockstar. Il est notamment possible de récupérer le mod Bandit Hideouts 1.19 créé pour Red Dead Redemption 2. Celui-ci ajoute une cinquantaine de missions de bandits réparties dans 105 repaires ainsi que 31 embuscades. Pour pimenter l’aventure, vous pouvez également vous amuser avec les nombreux codes de triches de RDR2 pour PC, PS4, PS5 et Xbox.