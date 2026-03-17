Red Dead Redemption 2 : les joueurs peuvent enfin sauver Arthur Morgan, voici comment

Si vous avez terminé Red Dead Redemption 2, vous avez forcément dû faire le deuil d’Arthur Morgan. Les joueurs très attachés au personnage peuvent désormais utiliser un mod qui permet d’empêcher sa mort inéluctable dans l’intrigue.

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Red Dead Redemption 2 fait partie des chefs-d’œuvre vidéoludiques de ces dernières années. On y incarne l’attachant Arthur Morgan qui finit malheureusement par passer l’arme à gauche, consumé à petit feu par la tuberculose. Le personnage bourru qui nous accompagne tout au long du jeu meurt inéluctablement dans les différentes fins alternatives, alors que le gang se délite et que la trahison de Micah Bell précipite sa chute.

Dans l’épilogue, c’est John Marston, héros du premier volet, qui devient le personnage jouable avec qui vous pouvez accéder aux régions bloquées jusqu’alors. Nombre de joueurs n’acceptent toutefois pas ce basculement narratif déchirant. Si vous êtes attaché à Arthur Morgan et que vous auriez aimé continuer l’aventure avec lui, vous pouvez désormais installer le mod “Arthur Free Roam Unlocker” créé par somncoitus.

Red Dead Redemption 2 : ce mod permet de sauver Arthur d’une mort certaine

“Il suffit de glisser-déposer ArthurFreeRoam.asi dans le dossier racine de votre jeu et le mod devrait fonctionner immédiatement”, indique la fiche Nexus Mods. Concrètememnt, il permet de guérir Arthur Morgan, de lever les restrictions de déplacement et de désactiver le sniper invisible de New Austin. Pour rappel, cette région est seulement accessible dans l’épilogue de Red Dead Redemption 2, lorsque l’on incarne John. Tenter l’aventure avec Arthur vous vaudra d’être abattu par un tireur invisible.

Arthur guéri

Avant l’épilogue, Arthur est également recherché dans la région de Blackwater. Si vous osez y mettre les pieds, vous serez immédiatement traqué par les forces de l’ordre et les chasseurs de primes, rendant toute exploration extrêmement difficile. Ces restrictions seront donc levées avec le mod “Arthur Free Roam Unlocker” fraîchement lancé.

Cela devrait satisfaire une partie de la communauté en quête de nouvelles façons de prolonger la durée de vie de RDR2. Les joueurs peuvent également essayer d’autres créations, comme le mod permettant d’explorer le Mexique ou celui qui ajoute une cinquantaine de missions supplémentaires.