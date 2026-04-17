Red Dead Redemption 2 : ce mod génial va vous pousser à relancer le jeu

Red Dead Redemption 2 ne propose pas de mode Nouvelle partie plus, ce qui frustre nombre de joueurs. Bonne nouvelle, un nouveau mod vient enfin combler ce manque, donnant une bonne raison de relancer l’aventure.

C’est une critique que les joueurs font souvent à Red Dead Redemption 2 : le jeu ne propose pas de mode Nouvelle Partie+ qui leur permettrait de relancer une partie sans avoir à repartir de zéro. Malgré les doléances répétées de la communauté, Rockstar n’a jamais daigné le mettre en place. Si vous disposez de la version PC de RDR2, il existe désormais un mod qui permet d’y remédier.

Comment lancer un mode Nouvelle Partie+ sur Red Dead Redemption 2 ?

“J’ai créé une sauvegarde où tout est terminé, sauf l’histoire principale, les missions secondaires, les animaux et poissons légendaires et deux cartes au trésor”, explique sezzco, son créateur. Une fois installé, Red Dead Redemption 2 New Game Plus vous donnera accès à une sauvegarde où de nombreux éléments sont débloqués dès le début de l’histoire :

Jauges et inventaire

Toutes les jauges maximisées

Percolateur à café, montre à gousset et passe-partout obtenus

Holster (main faible) débloqué

Vêtements et équipements

Tous les vêtements et masques obtenus

Tous les vêtements du trappeur obtenus (sauf les tenues en peaux d’animaux légendaires)

Tous les équipements renforcés obtenus (sauf le holster de grand chasseur)

Tous les chapeaux rares et armes de corps-à-corps collectés

Revolver d’Otis Miller collecté (rangé dans le coffre à armes)

Carte

Carte du monde entièrement révélée

Tous les emplacements de poissons légendaires sur la carte (sauf le crapet arlequin)

Tous les points d’intérêt découverts (sauf le secret de Grey)

Toutes les chasses au trésor complétées (sauf la bande de Jack Hall et les Hauts enjeux)

Encyclopédie

Animaux à 100 % (sauf tous les animaux légendaires)

Équipements à 100 %

Poissons à 100 % (sauf tous les poissons légendaires)

Toutes les bandes découvertes (pas à 100 %)

Toutes les armes à 100 % (non possédées)

Toutes les cartes de cigarettes à 100 %

Déblocages

Tous les défis accomplis (sauf Grand chasseur rang 10)

Toutes les armes débloquées dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co.

Toutes les améliorations du camp et de la sacoche

Tous les pamphlets collectés (sauf Cartouche explosive, signalé sur la carte)

Toutes les demandes d’objets dans l’inventaire

Tous les ingrédients de talismans collectés (sauf ceux obtenus via les animaux légendaires et les missions)

Amulette Œil de chat collectée

Objets à collectionner

Tous les attrape-rêves découverts (pointe de flèche collectée)

Tous les os de dinosaures collectés (sauf un à l’intérieur du derrick pétrolier, signalé sur la carte)

Toutes les gravures rupestres découvertes (sauf une, signalée sur la carte)

Toutes les plantes exotiques collectées

2 tombes sur 9 visitées (Jenny Kirk et Davey Callander)

Toutes les cartes de cigarettes collectées

Tous les animaux pour l’exposition d’art animalier collectés (sauf le lapin, l’opossum et la mouffette)

C’est l’occasion rêvée pour se replonger dans l’univers fascinant de Red Dead Redemption 2 sans les contraintes du début. La communauté étant très prolifique, il existe d’autres mods intéressants qui permettent de prolonger la durée de vie du jeu sur PC. On pense notamment à ce mod qui change un élément narratif majeur ou à celui qui permet d’explorer le Mexique et de lancer de nouvelles missions.