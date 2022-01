Regarder des films sur une Game Boy, c’est désormais possible

Une Game Boy qui diffuse un film Star Wars. © there oughta be, YouTube

Les consoles de neuvième génération telles que la PS5 et la Xbox Series X permettent de streamer des films et de discuter avec des amis tout en jouant à des jeux en 4K à 60 FPS. Bref, elles permettent de faire bien plus que du jeu vidéo.

Mais une Game Boy, ça ne sert pas qu’à miner du Bitcoin et à jouer à DuckTales en 8-bits. Ça, c’était avant que Sebastian Staacks ne trouve un moyen d’étendre ses capacités, notamment en la transformant en la pire façon possible de regarder des films.

L’objectif, regarder Star Wars en 160 x 144 pixels entre deux parties de Super Mario Land

Pour mémoire, la Game Boy était alimentée par un processeur Sharp LR35902, fonctionnant à seulement 4,19 MHz (à titre de comparaison, la vitesse des processeurs des smartphones modernes est désormais mesurée en GHz), ce qui signifie qu’elle n’a tout simplement pas la puissance nécessaire pour décoder et afficher des fichiers vidéo compressés en temps réel. Alors, comment ce YouTubeur a-t-il fait lire un film Star Wars en streaming sur cet écran ?

Sur YouTube, il explique avoir créé une cartouche Wifi personnalisée, reposant sur une micropuce sans fil ESP8266 et un PCB personnalisé. Si les capacités de ladite cartouche sont sévèrement limitées par le processeur de la Game Boy, le YouTubeur aura toutefois réussi à utiliser telnet pour envoyer et recevoir des messages texte simples. En ajoutant un clavier, il aura également réussi à aller sur Internet et notamment sur Wikipédia. Après tout, la Game Boy Color a failli être le premier smartphone, il y a 20 ans…

En allant un peu plus loin, il explique avoir réussi à jouer Les Derniers Jedi, en 160 x 144 pixels, à 20 images par seconde (voir ci-dessous). Connaissant les performances de la console, le résultat est plutôt saisissant. Si vous voulez essayer de construire vous-même l’une de ces cartouches Wifi, Staack a fourni des instructions assez détaillées et des fichiers open source sur sa page GitHub.