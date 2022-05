Regardez deux galaxies en train de fusionner

Les deux galaxies de cette image, NGC 1512 et NGC 1510, font partie d’une paire de galaxies en train de fusionner depuis 400 millions d’années. Si effectivement, l’évènement laisse le temps pour être perçu, c’est bien la première fois que nous pouvons les observer. Une histoire d’amour et de haine, en quelque sorte. Entre destruction et création.

Les galaxies NGC 1512 et NGC 1510 fusionnant – Crédits : NOIRLab

Au fur et à mesure que les deux se rapprochent, attirés par la gravité, les forces s’accélèrent. Et alors, de nombreuses nouvelles étoiles naissent.

Une beauté issue d’une nouvelle prouesse technique

Les fusions de galaxies peuvent se produire lorsque deux galaxies (ou plus) entrent en collision. Elles constituent le type d’interaction galactique le plus violent que nous puissions observer. Les interactions gravitationnelles entre galaxies et les frottements entre le gaz et la poussière ont des effets majeurs. Des effets, absolument gigantesques. Nous sommes tellement petits…

Regardez les spirales de la plus grande galaxie qui s’évaporent tout en enveloppant la plus petite des deux. Si vous regardez attentivement, vous pouvez également voir un pont d’étoiles qui les relie. Elles interagissent.

La galaxie NGC 1512, qui est la plus grande des deux (à gauche de l’image), est une galaxie spirale du même type que notre Voie lactée. L’autre, la petite, (NGC 1510), est une galaxie lenticulaire naine. Si vous ne savez pas bien ce que cela veut dire, une petite explication s’impose…

En deux mots, il s’agit d’une galaxie qui possède certaines des propriétés des galaxies spirales ajoutées à celles d’une galaxie elliptique.

La prouesse, qui nous offre cette image, est une fois de plus technique. Hors de la portée de nos simples esprits païens, les scientifiques nous offrent néanmoins des explications…

« Après avoir traversé les entrailles optiques de DECam – y compris une lentille corrective de près d’un mètre de diamètre, la lumière des étoiles est capturée par une grille de 62 dispositifs à couplage de charge (CCD). Ces CCD sont similaires aux capteurs trouvés dans les appareils photo numériques ordinaires, mais sont beaucoup plus sensibles et permettent à l’instrument de créer des images détaillées d’objets astronomiques faibles tels que NGC 1512 et NGC 1510. » NOIRLab

Source : DigitalTrends