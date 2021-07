Resident Evil : Capcom lance une collection de 3 parfums au Japon

Cette année marque le 25e anniversaire du tout premier jeu Resident Evil sorti en 1996 sur la PlayStation. Pour célébrer cette occasion, Capcom se montre particulièrement créatif. Le développeur japonais a annoncé de nouveaux produits dérivés de la franchise auxquels on ne s’attendait pas du tout pour une série de jeux vidéo basés sur l’horreur et les zombies. En effet, Capcom lance officiellement une collection de 3 parfums Resident Evil.

Les parfums Resident Evil – Crédit : Capcom

Évidemment, Leon S. Kennedy, Jill Valentine et Chris Redfield ont chacun droit à leur propre parfum. La « Capcom mini Perfume Collection » est déjà disponible en vente sur le Capcom Store japonais depuis le 23 juillet. Ce sont de mini parfums qui ont une contenance de 10 ml. La collection est vendue à 6 380 yens, soit environ 50 euros.

Quelle est l’odeur des parfums Resident Evil ?

En attendant la nouvelle série Resident Evil en live-action de Netflix dont le casting est enfin dévoilé, les fans de la franchise d’horreur pourront ajouter ces parfums à leur collection d’objets dérivés. C’est d’ailleurs une excellente idée de cadeau originale.

D’ailleurs, Capcom qui est attaqué en justice pour 80 photos volées de Resident Evil et Devil May Cry n’a pas révélé l’odeur de ces parfums. Nous ne savons donc pas quelle est la nuance entre le parfum de Leon S. Kennedy, celui de Jill Valentine et celui de Chris Redfield. Il faut espérer que les parfums ne sont pas uniquement basés sur l’univers de Raccoon City avec un mélange de sueur, de sang et de poudre à canon.

Les parfums Resident Evil – Crédit : Capcom

Enfin, Capcom n’a pas précisé si cette collection de parfums Resident Evil sera disponible dans le monde entier. Si ce n’est pas le cas, les fans devront directement l’importer en passant par un intermédiaire japonais. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’on entend parler de parfums inspirés de jeux vidéo. Nous avons déjà eu droit à un parfum Mario « Eau de plombier » et aux parfums PlayEssences de PlayStation il y a quelques années.

Source : ComicBook