Resident Evil 2 Remake est métamorphosé grâce à ce mod parfait pour les nostalgiques

Resident Evil 2 Remake accueille une fonctionnalité inédite. Les joueurs peuvent redécouvrir dès maintenant l’aventure de Claire et Leon avec la caméra de l’époque et ses plans fixes grâce au mod créé par un fan, ce qui change complètement l’expérience de jeu.

© Capcom

La version remise au goût du jour de Resident Evil 2 parue en 2019 fait partie des meilleurs remakes de tous les temps, en témoignent ses excellentes notes sur Metacritic et ses chiffres de vente. Le survival-horror propose non seulement des graphismes à la pointe de la technologie, mais aussi une aventure remaniée et des modes de jeu inédits.

Évidemment, Capcom livre aussi un gameplay moderne avec une caméra à l’épaule exploitée pour la première fois dans Resident Evil 4. Même si ce changement a plu aux joueurs, un fan se montrait visiblement nostalgique des angles de caméra fixe de l’époque. Un mod permet de vivre Resident Evil 2 Remake de cette façon.

Un mod de Resident Evil 2 modifie complètement la caméra, les nostalgiques vont apprécier

Malgré la qualité de certains remakes, certains joueurs regrettent toujours l’amplification de cette tendance ces dernières années. Ce mod de Resident Evil 2 devrait donc mettre un peu de baume au coeur aux plus nostalgiques.

Grâce à sa création, AlphaZomega permet aux joueurs de profiter du remake avec les angles de caméra fixes que proposait l’œuvre originale de 1998. Fini la caméra à l’épaule qui vient suit continuellement : ici, les plans figés s’enchaînent en fonction de là où vous vous trouvez. Ainsi, vous disposez d’un point de vue bien plus éloigné.

« Il y a plus de 1 700 caméras fixes, toutes placées avec soin, et le jeu peut être terminé du début à la fin en utilisant uniquement ces caméras », précise le moddeur sur Nexusmods. Il vous faudra certainement un temps d’adaptation pour vous habituer à ces contrôles qui reprennent ceux de l’époque. D’ailleurs, AlphaZomega conseille de jouer avec la croix directionnelle si vous utilisez une manette.

Il faut pousser la direction dans laquelle regarde Leon ou Claire pour avancer et presser une touche plus la flèche à l’opposée pour se tourner à rapidement à 180°. Les fans de la licence le savent, cette manœuvre est indispensable pour réagir rapidement aux menaces qui arrivent par l’arrière. Vous pouvez choisir des commandes plus simples si besoin.

Notez que dans la version du jeu basée sur le ray-tracing, que Capcom avait discrètement retiré de Resident Evil 2 pendant un temps, vous ne pouvez pas pivoter en courant en raison d’une limitation du REFramework, l’outil de modding utilisé par AlphaZomega. Si vous voulez revivre les tourments de Claire et Leon à Raccoon City d’une nouvelle manière, ce mod représente un bon moyen de le faire.