Resident Evil Infinite Darkness : la série d’animation de Netflix a les acteurs de Resident Evil 2 Remake

Netflix vient de dévoiler la première image teaser de Resident Evil : Infinite Darkness ainsi que le nom des acteurs de Leon S. Kennedy et Claire Redfield. Nick Apostolides et Stephanie Panisello de Resident Evil 2 Remake font leur retour.

Pour les fans de la franchise Resident Evil, l’une des plus grosses de survival horror, l’année 2021 s’annonce très prometteuse. Entre le jeu Resident Evil Village dont les scènes violentes et choquantes seront censurées pour une partie des joueurs et la série d’animation de Netflix, il y aura largement de quoi faire.

Image teaser de Resident Evil : Infinite Darkness – Crédit : Netflix

Resident Evil : Infinite Darkness est une série d’animation de Netflix mettant en scène les héros préférés Leon S. Kennedy et Claire Redfield. Un premier teaser avait été accidentellement dévoilé par Netflix Portugal l’année dernière. La série d’animation sera diffusée en 2021 pour célébrer les 25 ans de la franchise japonaise. De plus, la série est produite Hiroyuki Kobayashi (Resident Evil : Degeneration et Resident Evil : Vendetta) et animée par le studio japonais Quebico (Resident Evil : Vendetta).

Le retour de Nick Apostolides et Stephanie Panisello de Resident Evil 2 Remake

Le compte officiel « @NXOnNetflix » a dévoilé sur Twitter la première image teaser de la série d’animation. On y voit évidemment Leon S. Kennedy et Claire Redfield au premier plan avec des zombies se dirigeant vers la Maison Blanche au second plan. Netflix a également annoncé le nom des acteurs qui incarneront les deux protagonistes de la série. Les fans de Resident Evil 2 Remake seront contents d’apprendre que les acteurs Nick Apostolides et Stephanie Panisello sont de retour. Comme l’a dit Netflix, « même dans l’obscurité, une voix familière peut faire toute la différence ».

Resident Evil: Infinite Darkness is bringing back the RE2 remake’s Nick Apostolides as Leon Kennedy and Stephanie Panisello as Claire Redfield. pic.twitter.com/qjIa13hfZc — NX (@NXOnNetflix) March 12, 2021

L’intrigue de Resident Evil : Infinite Darkness se déroulera en 2006. Des fichiers confidentiels de la Maison Blanche ont été piratés et Leon S. Kennedy fait partie du groupe d’enquêteurs en charge de l’incident. Une coupure de courant soudaine le confronte alors à des zombies affamés.

De son côté, Claire Redfield est une salariée de TerraSave. Hantée par le dessin d’une personne infectée par un virus qu’un jeune garçon a réalisé, elle décide de se rendre à la Maison Blanche pour demander la construction d’un centre d’aide sociale. Elle peut ainsi montrer le dessin à Leon S. Kennedy. Il semble alors faire le lien avec les zombies qui sévissent dans deux pays éloignés et qui finiront par devenir une menace nationale.

Enfin, la série d’animation Resident Evil : Infinite Darkness est différente de la série en live-action réalisée par Bronwen Hughes qui se déroulera à Raccoon City. D’ailleurs, Netflix n’a pas encore précisé quand celle-ci sera diffusée sur la plateforme de streaming.

Source : ComicBook