Rester sur Windows 10 pourrait bientôt vous coûter cher

Le compte à rebours a commencé. En effet, c’est au mois d’octobre prochain Microsoft arrêtera de supporter Windows 10, ou du moins de le faire gratuitement. En effet, même si l’éditeur américain n’en fait pas la publicité, il sera possible malgré tout de profiter des dernières mises à jour de sécurité à condition de s’abonner à un service payant dont le tarif est fixé dans l’immédiat à 30 dollars par an.

Acheter une clé pour Windows 11 devient donc un choix particulièrement pertinent, car même si Microsoft fournira des mises à jour de sécurité, il ne faudra pas compter sur des nouveautés qui seront réservées à Windows 11. Et cela probablement pendant quelques années encore puisque l’arrivée de Windows 12 ne cesse de s’éloigner.

Plutôt que de payer 30 dollars pour maintenir son système d’exploitation opérationnel, il apparait judicieux de dépenser 18€ seulement pour s’offrir une licence Windows 11 à vie sur le site de VIP-URcdkey. Pour afficher des prix aussi bas (Windows 11 est facturé 259€ sur le site de Microsoft), le site profite de la législation sur les logiciels d’occasion. Cette opportunité tout à fait légale permet de proposer des licences Microsoft officielles pour des prix défiant toute concurrence. Par exemple :

Passer à Windows 11 vous permettra de passer un cap en termes de sécurité puisqu’il s’agit du premier système d’exploitation de Microsoft qui s’appuie sur la puce de sécurité TPM 2.0 déployée sur les PC commercialisés après 2009. Cette puce assure le stockage sécurisé des informations biométriques comme l’empreinte digitale ou le visage de l’utilisateur.

Mais Windows 11 n’est pas seulement meilleur en termes de sécurité, il apporte aussi des gains en termes de performance et d’autonomie. Vous profiterez également de plus de possibilités de personnalisation, d’un menu Démarrer repensé, d’un explorateur de fichiers qui introduit des onglets pour plus d’efficacité, etc.

Les licences Microsoft proposées par VIP-URcdkey

Mais VIP-URcdkey ne propose pas que des licences pour Windows 11, vous pourrez y trouver également différentes versions d’Office et de Windows. Un petit tour sur leur site devrait achever de vous convaincre. Nous vous indiquons plus bas dans l’article comment acheter et activer les logiciels choisis.

Acheter sur le site de VIP-URcdkey : comment ça marche ?

Acheter une licence sur VIP-URcdkey est simple et rapide. Une fois votre compte créé, il vous suffit de choisir la licence souhaitée (par exemple Windows 11 Pro) et de saisir le code promo TOMS25 au moment du paiement. Ce code vous donne droit à une réduction exclusive de 30 %, réservée aux lecteurs de Tom’s Guide.

Une fois le paiement validé, la clé de licence vous sera délivrée dans les minutes qui suivent. Nous vous expliquons ci-dessous que faire si vous avez acheté la licence d’un produit Microsoft

Comment activer une licence Windows

Une fois la clé en votre possession, accédez aux paramètres de votre ordinateur, entrez-la dans la section prévue pour l’activation, puis suivez les indications affichées à l’écran. Il ne vous restera plus qu’à terminer la configuration de Windows en définissant les options habituelles comme la langue ou le compte utilisateur.

Comment activer une licence Office

Pour une licence Microsoft Office, rendez-vous sur le site officiel de Microsoft afin de télécharger le logiciel. Lors de l’installation, entrez simplement la clé d’activation reçue, puis suivez les étapes indiquées à l’écran pour finaliser l’installation.

En cas de problème — ce qui reste rare — VIP-URcdkey s’engage à vous fournir une nouvelle clé d’activation, sans frais supplémentaires.



