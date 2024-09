Microsoft va bientôt imposer Windows 11 23H2, et vous n’aurez pas votre mot à dire

Les versions 21H2 et 22H2 de Windows 11 vivent leurs dernières heures. A compter du 8 octobre prochain, Microsoft n’assurera plus leur support si bien que ces moutures seront privées des mises à jour de sécurité essentielles. Il faudra donc passer absolument à une version plus récente du système d’exploitation. Et il sera inutile de résister puisque le géant de Redmond s’occupera de vous faire migrer automatiquement vers Windows 11 23H2.

Dans le Windows Message Center, Microsoft rappelle que les versions 21H2 (Enterprise, Education et IoT Enterprise) et 22H2 (Home et Pro) seront bientôt obsolètes. Ils recevront une dernière mise à jour de sécurité le 8 octobre avant que le tuyau ne se referme. “Après cette date, les appareils exécutant ces éditions ne recevront plus de mises à jour de sécurité mensuelles et d’aperçus incluant des protections contre les dernières menaces”, prévient l’éditeur.

Windows 11 21H2 et 22H2 vivent leurs dernières heures, la fin du support se rapproche

Pour assurer votre protection, Microsoft lancera automatiquement la mise à niveau vers Windows 11 23H2 par l’entremise de Windows Update. Cette migration se mettra en place a l’approche de la fin du support. Seront concernés les ordinateurs tournant sous Windows 11 Famille et Pro qui ne dépendent pas du service informatique d’une entreprise. L’idée sera de “maintenir la prise en charge de votre appareil” et de prolonger le déploiement “des mises à jour mensuelles essentielles à la sécurité et à la santé de l’écosystème”.

Pour rappel, Windows 11 23H2 a été introduit il y a un peu plus d’un an chez les utilisateurs. Cette mise à jour a permis d’apporter une flopée de nouvelles fonctionnalités dont voici les plus notables :

Intégration de Copilot

Refonte de l’Explorateur de fichiers

Mixeur de volume ajouté à la barre des tâches

Prise en charge native des formats RAR, 7Z, TAR, GZ

Refonte de la barre des tâches

Éclairage dynamique pour les appareils RGB

Simplification du partage de fichiers

Prise en charge des passkeys

Nous attendons désormais le déploiement de Windows 11 24H2 qui promet également une myriade d’améliorations. Notez qu’il est déjà possible de tester la nouvelle version via le programme Windows Insider.