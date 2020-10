Retour vers le Futur : Une scène ne plaît pas du tout à l’auteur Bob Gale

Sorti en 1985, le désormais culte Retour vers Le Futur continue de révéler ses secrets plus de 30 ans après sa sortie en salles. Très investi dans le projet, le scénariste Bob Gale est récemment revenu sur les conditions du tournage du film. Ce dernier n’a pas manqué de révéler quelques secrets de fabrication encore bien gardés. Gale est notamment revenu sur la célèbre scène Johnny B. Goode lors du bal de promotion. Selon le scénariste, les effets spéciaux et le montage de la scène auraient du être bien différents !

Marty sur le point de disparaître lors du bal de promo – Crédit : Universal

Bob Gale a admis ne pas être fier du résultat final. Si les effets spéciaux ont aujourd’hui une véritable connotation vintage, le public ne boude pas à son plaisir à chaque visionnage du film culte.

Une scène bâclée selon le scénariste

Gale est revenu en détails sur une séquence emblématique en 1955, lors de laquelle Marty McFly remplace un guitariste pour le bal de promotion. Alors qu’il joue sur scène, il disparaît peu à peu. « On a manqué de temps, on n’avait pas le temps de revoir les effets spéciaux pendant la scène Johnny B. Goode, quand Marty commence à être effacé de l’existence. Il y a ce plan pendant lequel il regarde sa main et il y a un trou dedans, cela ne devait vraiment pas être comme ça. Tout le monde disparaît, et pourquoi il y a un trou dans sa main ? On était face à une échéance. On n’avait pas le temps d’y repenser et de trouver une meilleur façon de le faire. C’est un détail qui me fait grincer des dents. » a-t-il ainsi confié lors d’une interview avec le site Comicbook.

Il faut cependant considérer l’époque à laquelle le film a été tourné. Impossible à la fin des années 1980 de rivaliser avec l’hyperréalisme des effets spéciaux d’aujourd’hui , possibles grâce aux nouvelles technologies.

Alors que le projet d’un remake de la célèbre trilogie est sur toutes les lèvres, Gale se complaît ouvertement à revenir sur le passé. Pour le scénariste, il n’est pas envisageable de rebooter les aventures de Marty. Robert Zemeckis avait d’ailleurs confirmé son désaccord le plus total quant à ce projet titanesque. Un deepfake avait d’ailleurs mis en scène Tom Holland et Robert Downey. Jr, imaginant ainsi un probable casting de choix.

Les fans de la trilogie se délectent toujours autant des secrets de tournage. Et même si aucun retour n’est à l’ordre du jour pour Doc et Marty, ils pourront se consoler avec les films d’origine qui n’ont rien perdu de leur charme !

