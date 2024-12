Le jeu vidéo peut-être bon pour la santé mentale, mais ça ne marche pas avec tous les jeux

Il existe énormément de sortes de jeux vidéo, de gameplay, d’univers, etc. Et il semble que certains soient meilleurs que d’autres pour votre santé mentale.

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Les jeux vidéo sont souvent la cible d’attaques pour leur effet néfaste sur les joueurs, souvent accusés d’engendrer la violence. Il faut dire que certains jeux sont particulièrement violents comme GTA, ou Resident Evil village (où certaines scènes ont été censurées).

Mais tous les jeux vidéos ne sont pas comme ça. Certains sont éducatifs, permettent de faire travailler votre cerveau grâce à la réflexion, ou d’améliorer votre vocabulaire en apprenant de nouveaux mots, etc. Une étude réalisée en 2021 a même indiqué qu’une heure de jeu par jour peut être bénéfique.

Les jeux vidéo bons pour votre santé mentale ?

Cette nouvelle étude, rapportée par NewAtlas, a été réalisée par l’Imperial College London en coopération avec l’université de Graz en Autriche. Elle porte sur le jeu en monde ouvert.

Ce sont des jeux particuliers, souvent d’aventure et/ou d’action (parfois avec de l’horreur et de la violence) qui permettent au joueur de se promener partout, de rencontrer des PNJ (personnages non-joueurs), d’interagir avec l’environnement, etc. Dans ce type de jeu, vous n’êtes pas guidé par une histoire principale qui vous fait passer d’un chapitre à un autre sans vous donner aucune latitude. S’il y a bien une histoire guide, elle reste reléguée à un rang secondaire et vous pouvez la suivre quand bon vous semble, l’exploration étant le but principal de ce type de jeu.

“En particulier, dans cette étude, nous partons du principe que les jeux à monde ouvert, avec leurs vastes environnements et leurs possibilités d’exploration tranquille, peuvent créer un sentiment d’évasion et de relaxation”, ont déclaré les chercheurs. “Des travaux antérieurs ont montré que les jeux vidéo occasionnels peuvent réduire le stress et améliorer l’humeur de manière significative, ce qui suggère des avantages potentiels pour les joueurs de jeux à monde ouvert, qui offrent souvent des expériences tout aussi engageantes, mais non stressantes.”

Minecraft meilleur pour la santé que Fortnite

Comme nous l’avons déjà dit, les jeux en monde ouvert donnent à leurs utilisateurs un sentiment de liberté complète. On peut ainsi nommer des titres tels que Minecraft, Elder Scrolls 5: Skyrim, Assassin’s Creed: Valhalla, Elden Ring, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, ou Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sur mobile, l’excellent Genshin Impact peut également être nommé, et pour les plus jeunes de fameux PowerZ. Il est possible de réaliser des quêtes secondaires, de construire son environnement, de maîtriser un métier ou une compétence, etc.

“Le style de jeu autonome des jeux à monde ouvert favorise une connexion plus profonde avec le monde du jeu, avec un accent principal sur l’exploration”, expliquent les chercheurs. “En revanche, les jeux compétitifs, tels que Fortnite, sont structurés autour d’objectifs fixes et d’un chemin défini… La nature compétitive entraîne un niveau élevé d’excitation et d’urgence. ”

Pour analyser la relation entre les mondes ouverts et la santé mentale, les chercheurs ont utilisé plusieurs méthodes et ont combiné à la fois des données quantitatives et qualitatives recueillies sur des joueurs étudiants de troisième cycle.

Ils ont ainsi découvert (données qualitatives) que les jeux vidéo en monde ouvert provoquent une “évasion cognitive” qui permet aux joueurs de se détacher du monde réel et de leurs soucis du quotidien. Cela permet d’améliorer l’humeur ainsi que le bien-être psychologique. L’analyse des données quantitatives a montré que l’évasion cognitive avait un effet positif significatif sur la relaxation des joueurs, qui à son tour avait un effet positif significatif sur le bien-être.

Les mondes ouverts, une arme contre le stress des réseaux sociaux

“Les jeux à monde ouvert pourraient être utilisés comme outils thérapeutiques pour la gestion du stress et de l’anxiété, offrant une méthode rentable et accessible pour améliorer la santé mentale”, ont-ils déclaré. Un besoin de décontraction d’autant plus nécessaire d’après ces chercheurs que d’autres formes de divertissement, telles que les médias sociaux traditionnels, contribuent à l’anxiété et à la dépression chez les adolescents.

Les chercheurs reconnaissent que la principale limite de l’étude est qu’elle repose sur des données fournies par les participants eux-mêmes. On les sent toutefois optimistes, bien qu’il s’agisse d’une limite pour la présente étude. Mais cela permet aux futurs chercheurs d’incorporer des mesures physiologiques pour examiner les effets des jeux en monde ouvert sur la santé mentale. Ils ajoutent que cela ne diminue en rien l’importance de leurs résultats ou de leur signification.