Rick & Morty : Les origines de Rick révélées

La fin de la saison 5 de Rick et Morty révèle en détails les origines et le passé de Rick. Mise en garde à destination de ceux qui ne l’aurait pas encore visionné : cet article contient des spoilers !

Pendant que certains en sont venus à proposer les théories les plus folles, les fans ont réclamé des explications plus complètes sur les origines de Rick, ainsi que sur sa vie passée. C’est en grande partie chose faite lors de l’épisode final de la cinquième saison de Rick & Morty. Les principales questions qui se posaient étaient par exemple de savoir ce qui était arrivé à sa femme et sa fille, ainsi que ce qui l’avait poussé à rentrer à la maison.

Rick – Crédit : adultswim.com

Ce qu’on savait jusqu’à présent, c’est que Rick avait un temps combattu au sein de la résistance contre la Fédération Galactique, aux côtés de Squanchy et de Birdperson. La saison 3, sortie en novembre 2017 sur Netflix, nous a appris que sa femme ainsi que sa jeune fille Beth avaient été assassinées. Cependant, il déclare plus tard que ces souvenirs étaient faux. Durant le dernier épisode de la saison 5, on peut voir un montage rapide résumant la vie passée de Rick, extrait d’un scan du cerveau de C-137 effectué par Morty.

Celui-ci révèle que la scène de l’épisode dans lequel Diane est assassinée est en fait vraie. À l’époque, Rick C-137 fut approché par un autre Rick qui l’enjoint à développer un pistolet de téléportation tridimensionnel, afin de faire voyager lui et tous les autres Rick dans l’univers. C-137 refusa et en guise de vengeance l’autre Rick fit exploser sa maison, tuant sa famille sur le coup.

Rick & Morty : La vengeance de Rick

Suite au meurtre de sa femme et de sa fille, Rick se lance alors dans une folie meurtrière. Il créé alors son propre pistolet à portail, et commence à traquer tous les Rick qu’il pense responsable de l’assassinant. On peut ainsi le voir en train de massacrer des milliers de Rick, supposés coupables par C-137.

Les autres Rick fisse par réagir face à ce qui s’apparente désormais à un génocide. Ils unissent alors leurs forces afin de contrer cette nouvelle menace. Mais Rick s’en sort toujours, laissant derrière lui un nombre considérable de cadavres.

