Rick & Morty : une théorie de fan confirmée à l’écran

Si la saison 4 avait déjà fait des émules, les fans de Rick & Morty ne sont pas encore au bout de leur surprises. L’épisode 8 de la saison 5 a bouleversé les attentes des téléspectateurs. En effet, les événements sont venus donner raison à une théorie à une théorie de fans. La série, aussi chaotique que surréaliste, a toujours joué avec les notions de continuité et d’univers parallèles. Les fans ont donc pris l’habitude de monter leurs propres théories, tantôt prouvées ensuite à l’écran, tantôt ignorées ou moquées.

Deux versions de Rick. Crédit : AdultSwim

Le début de la saison 5 évoque le passé de Rick. Puis, le reste des épisodes en fait moins cas, se concentrant sur d’autres péripéties. Mais au coeur de l’intrigue tarabiscotée de l’épisode 8, Rick visite l’esprit de son ancien ami, Birdperson. Il y découvre certaines choses, certainement plus qu’il n’aurait désiré.

L’épisode se poursuite avec une rencontre entre Rick et son aîné. Ce dernier lui lance « tu fais partie de ces tarés qui emménagent avec la famille abandonnée de Beth ». Il n’en faut pas plus aux fans pour se rendre compte que leur théorie est avérée. Le Rick vivant avec les Smith n’est en effet pas le père original de Beth, mais une autre version.

Les intrigues familiales prennent un rôle de plus en plus important dans la série. On peut imaginer que cette nouvelle n’arrangera rien dans la relation entre Beth et Rick. La série sait comment recevoir et manipuler les théories des fans. L’épisode offre par ailleurs aux téléspectateurs l’occasion de rencontrer Diane, puis leur rit au nez quand Rick repousse cette vision, arguant qu’elle n’est qu’un leur pour la Fédération. Le Rick que les fans ont appris à aimer peut donc s’avérer très versatile, on ne peut jamais être sûr de son passé. Mais avec cette série, il faut savoir faire avec. Dans les précédentes saisons, Rick & Morty ont abandonné au moins 4 réalités différentes. Ce qui veut dire qu’ils ont déjà remplacé des versions d’eux mêmes, et qu’ils sont certainement prêt à recommencer.

Autre information d’ampleur pour les fans : SwimAdult a annoncé que la saison 5 serait prochainement scindée par une pause.

Crédit : ScreenRant