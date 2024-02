The Walking Dead The Ones Who Live : les premiers avis sont là, le retour de Rick est-il raté ?

La presse a eu l’opportunité de visionner les premiers épisodes de The Walking Dead : The Ones Who Live. Que vaut le spin-off qui met en scène le retour de Rick ? On vous résume les premiers avis.

Les premières critiques apprécient The Walking Dead : The Ones Who Live

La presse salue la dynamique entre Rick et Michonne, en plus des possibilités en termes d’histoire

Les critiques parlent tout de même d’un problème de rythme par moment

IGN trouve la série à la fois “triste, sinistre et satisfaisante”

The Walking Dead : The Ones Who Live, c’est l’événement de ce mois-ci pour les fans de l’univers. Alors qu’il se dit que la série sera diffusée sur Paramount+ en France, les premières critiques pleuvent sur la toile. Que pense la presse spécialisée du retour de Rick et Michonne ? Voici un résumé de ce qu’il se dit !

À lire > Toutes les infos sur The Ones Who Live, le spin-off The Walking Dead avec Rick

Un série de The Walking Dead à la fois “triste, sinistre et satisfaisante”

C’est le 25 février que débute The Walking Dead : The Ones Who Live avec le plus gros budget de toutes les séries de la franchise. Si les fans risquent d’être charmés par cette série, qu’en pensent les critiques ? Chez Variety, on apprécie le retour de Rick et Michonne en saluant la possibilité de nouvelles histoires. En plus de ce comeback, le média loue la qualité d’écriture des nouveaux personnages. Malgré tout, on souligne un problème de rythme dans les premiers épisodes.

Même reproche chez DiscussingFilm au niveau du rythme de The Walking Dead : The Ones Who Live. La dynamique entre Rick et Michonne est encore le point positif souligné tout comme les scènes qui impliquent des armées de Marcheurs. Il faut dire que AMC a mis le paquet pour du maquillage de qualité et de nombreux figurants qui incarnent cette menace constante.

Licence Gratuite Télécharger Paramount+ (12.0.76) Playstore : (281098 votes) Appstore : (469370 votes) Video

Développeur Paramount, Viacom, CBS Télécharger Paramount+

Entertainment Weekly estime que l’histoire d’amour entre Rick et Michonne amène la série à un autre niveau émotionnel. En plus de nos héros, l’écriture d’autres nouveaux personnages est saluée comme Pearl Thorne et Nat, respectivement incarnés par Lesley-Ann Brandt et Matthew August Jeffers. IGN va aussi dans ce sens et trouve que l’amour entre les protagonistes apporte l’une des rares sources d’espoir dans l’univers The Walking Dead. Le média juge la série à la fois “triste, sinistre et satisfaisante”.

La presse est convaincue par The Walking Dead : The Ones Who Live

Dans l’ensemble, la presse trouve que The Walking Dead : The Ones Who Live est très solide grâce à Andrew Lincoln (Rick) et Danai Gurira et la dynamique entre leurs personnages. L’univers serait passionnant mais toutes les critiques soulignent un manque de punch dans l’intrigue et son déroulement. On parle aussi d’égarements et de moments de flottement. Mais dans l’ensemble, les journalistes restent convaincus par ce nouveau spin-off en termes de possibilités.