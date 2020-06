Rick & Morty : on vous explique la toute fin de la saison 4

Le final de la saison 4 de Rick & Morty a failli annoncer un spin-off pour Jerry, mais failli seulement. L’épisode était intitulé « Star Mort: Rickturn Of The Jerri » et était une parodie de la célèbre franchise Star Wars. Revenons cependant sur sa scène post-générique.

Comme d’habitude, l’épisode final de Rick & Morty saison 4 est plein d’action farfelue et surréaliste, avec de multiples références au monde réel. Il y avait d’ailleurs plusieurs marques présentes, telles que Wrangler (les jeans indestructible), Shoney’s et même Wendy’s (des chaînes de restaurants américaines).

Crédit : Adult Swim

La partie la plus décalée de cet épilogue est cependant la scène post-générique de fin, dans laquelle les showrunners mettent fin aux rumeurs selon lesquelles l’un des personnages principaux de Rick & Morty aurait droit à son propre spin-off. Et quel meilleur personnage choisir pour cela que Jerry Smith.

Rick & Morty vous offre un court-métrage de samuraïs à regarder maintenant

Pas de spin-off pour Jerry

Dans la scène finale, Jerry se débarrasse enfin de la ceinture d’invisibilité en la jetant à la poubelle. Le contenu de la poubelle part dans le camion à ordures qui devient alors complètement invisible. Les éboueurs effrayés s’enfuient, juste après avoir vu un homme littéralement exploser après avoir foncé avec sa voiture dans l’arrière du camion. Comme on pouvait s’y attendre, Jerry prend le volant du camion pour jouer au héros et sauver la ville de ses criminels. Alors qu’il démarre le camion, on peut entendre un jingle comique qui chante « Jerry et le camion à ordures invisible, c’est une nouvelle franchise… jusqu’à ce qu’il soit à court d’essence. » À la station d’essence justement, Jerry essaie de trouver le bouchon du camion pour faire le plein, mais sans surprise, échoue lamentablement. Il décide donc d’abandonner lâchement le camion et sa mission.

Le projet de spin-off consacré à Jerry aura donc duré 1min12, le temps de cette scène post-générique. Voici le message que les showrunners se sont amusés à passer avec cette petite séquence. La production de la saison 5 de Rick & Morty aurait déjà commencé. L’attente devrait donc être cette fois beaucoup moins longue.

Netflix : les meilleures séries animées pour adultes à voir en streaming

Source : SCREEN RANT