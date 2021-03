Robot Monsieur Cuisine de Lidl : à 279 € dès le 15 mars et peut-être pour la dernière fois

Vu sur le site à 399 €, c’est donc une offre plus qu’attractive que propose les magasins Lidl. En effet si vous comptiez l’acheter c’est le moment d’autant plus que c’est peut-être la dernière fois que vous allez pouvoir l’acquérir et surtout au prix de 279 €.

Monsieur Cuisine Connect : le robot connecté de Lidl à prix réduit

Les robots connectés pour cuisine prennent place de plus en plus dans nos foyers, ils sont appréciés pour leur côté pratique, rapide et surtout ils cuisinent sans nous. Toutefois ce luxe a un prix et chez Lidl une fois encore le prix a été adapté à nos besoins et à notre budget. Cependant les concurrents ont riposté et il y a des risques pour que le robot Monsieur Cuisine Connectsoit prochainement retiré des ventes. En effet, condamné Lidl doit retirer de la vente son robot multifonction et malheureusement Thermomix a confirmé le procès en France en l’attaquant pour contrefaçon.

Inutile de vous faire un dossier complet sur le robot Monsieur Cuisine Connect, avec lui vous allez pouvoir tout faire : cuire, mélanger, pétrir, mixer afin de faire des pâtes, des soupes, des ragoûts, des gâteaux et bien d’autres plats encore. Il dispose de 10 vitesses avec une températures pouvant aller jusqu’à 130 °C.

Afin d’être certain de profiter de cette offre dans votre magasin Lidl, pensez à vous renseigner avant de vous déplacer, en effet l’offre n’est pas nationale et dépendra donc des magasins. L’offre apparaît dans le catalogue du 10 au 16 mars et les stocks seront limités, il faudra vite vous renseigner si le robot vous intéresse.