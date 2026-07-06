Robots de piscine Beatbot : jusqu’à 1 150 € de remise sur les modèles IA jusqu’au 20 juillet !

Beatbot lance sa campagne estivale avec des remises allant jusqu’à 42 % sur ses robots de piscine ! L’occasion de confier l’entretien du bassin à une machine autonome dotée d’intelligence artificielle, et de consacrer vos soirées aux matchs de la Coupe du monde.

L’été s’installe, les journées s’allongent et la piscine redevient le centre de gravité de la maison. Entre les barbecues, les soirées entre amis devant la Coupe du monde et les après-midis de baignade, le bassin est sollicité en permanence. Il faut pourtant le maintenir propre, et c’est précisément la tâche dont personne ne veut s’occuper quand tout le monde s’amuse à barboter. Feuilles en surface, dépôts au fond, ligne d’eau qui s’encrasse, l’entretien manuel peut vite transformer un plaisir en corvée.

C’est sur ce terrain que Beatbot s’est imposé comme l’une des références européennes du nettoyage de piscine intelligent. La marque a fait le pari de l’automatisation complète, avec des robots sans fil qui embarquent de véritables systèmes d’intelligence artificielle pour cartographier le bassin, éviter les obstacles et adapter leur parcours en temps réel. Pendant que le robot travaille, vous, vous vous détendez.

Des remises à saisir avant le 20 juillet

Pour le lancement de sa campagne d’été, Beatbot casse les prix sur l’ensemble de la gamme.

Attention toutefois, ces tarifs ne sont valables que jusqu’au 20 juillet ! Les promotions se poursuivront ensuite jusqu’au 2 août, mais avec des remises moins généreuses. Si vous comptez équiper votre bassin avant le cœur de l’été, c’est maintenant que les affaires sont les plus intéressantes.

Sora 70 et Sora 30, le duo vedette de l’été

C’est sur la gamme Sora que Beatbot met le paquet cette saison. Le Sora 70 propose un nettoyage 4-en-1 couvrant le fond, les parois, la ligne d’eau et la surface, avec en plus l’accès aux zones peu profondes. Le tout est épaulé par le système d’évitement d’obstacles à ultrasons SonicSense™ et un stationnement intelligent en surface qui simplifie sa récupération. C’est le modèle le plus complet de la série, sans grimper dans les tarifs les plus élevés.

Le Sora 30 reprend cette même détection par ultrasons sur un format 3-en-1 pensé pour l’entretien quotidien. Plus fiable qu’un modèle sans fil d’entrée de gamme grâce à sa couverture élargie et à sa navigation plus stable, il s’adresse à ceux qui veulent un nettoyage régulier et sans souci.

Enfin, pour ceux qui n’ont jamais franchi le pas, le Sora 10, compact et simple à prendre en main, constitue une porte d’entrée idéale vers le nettoyage robotisé.

La gamme AquaSense, quand l’IA gère tout le bassin

Le haut de gamme de la marque illustre l’autre facette de cette approche. L’AquaSense 2 Ultra, premier robot de piscine 5-en-1 au monde, nettoie le fond, les parois, la ligne d’eau et la surface, et clarifie l’eau en prime. Son système de vision HybridSense™ et sa planification de parcours CleverNav™ lui permettent de détecter les débris, de contourner les obstacles et de revenir se garer seul en fin de cycle, y compris de nuit. L’AquaSense 2 Pro joue quant à lui la carte du lifestyle premium, avec le même nettoyage 5-en-1 piloté par l’IA dans un format un peu plus abordable. Au sommet, l’AquaSense X inaugure une station d’auto-nettoyage autonome, une première mondiale qui réduit l’intervention humaine à… presque rien !

Concrètement, ces technologies changeront votre quotidien si vous êtes propriétaire de piscine. Plus besoin de repêcher le robot au fond du bassin, de repasser derrière lui sur les zones oubliées ou de jongler entre plusieurs accessoires. L’eau reste propre et limpide en continu, ce qui tombe bien quand les invités débarquent sans prévenir un soir de demi-finale par exemple.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Beatbot.