Aspirateur-laveur : le Deebot X9 Pro Omni disponible avec une remise de près de 200€ pendant quelques jours

Le DEEBOT X9 PRO OMNI repense le ménage automatique

Faire le ménage est souvent perçu comme une corvée fastidieuse, mais c’est une étape incontournable pour garder un intérieur propre et agréable. Heureusement, les progrès technologiques donnent naissance à des appareils toujours plus performants, prêts à vous décharger de ces tâches répétitives.

Le Deebot X9 Pro Omni d’Ecovacs est un aspirateur robot multifonction qui promet un nettoyage complet et efficace, avec des innovations dignes des meilleurs équipements. Et bonne nouvelle : jusqu’au 21 mai 2025, il est disponible à 1299 euros au lieu de 1499 euros, chez Amazon, Fnac, Darty et Boulanger.

Robot aspirateur-laveur X9 Pro Omni € Robot aspirateur-laveur X9 Pro Omni 1299€

Fnac 1299€

Darty 1299€

Boulanger 1299€

Amazon 1299€

Les spécificités techniques du robot aspirateur Deebot X9 Pro Omni

Ce robot combine deux technologies révolutionnaires : BLAST pour une aspiration ultra-puissante, et OZMO ROLLER pour un lavage impeccable. La technologie BLAST, grâce à un système aérodynamique avancé et une batterie nouvelle génération, assure une aspiration maximale. Avec un flux d’air de 16,3 litres par seconde et une pression d’aspiration de 16 600 Pa, il élimine poussières et saletés en un seul passage, même sur les tapis, avec une efficacité augmentée de 137,6 % par rapport aux versions précédentes.

Pour le nettoyage humide, Ozmo Roller est un véritable atout. Sa pression de lavage de 3700 Pa, bien supérieure à celle des systèmes concurrents, combinée à 200 rotations par minute, permet d’éliminer les taches les plus tenaces sans laisser de traces ni contamination croisée.

Le robot gère séparément l’aspiration et le lavage, en soulevant la serpillière lorsqu’il passe sur des tapis, ce qui protège vos sols tout en offrant un nettoyage ciblé et précis. Le système Triple Lift garantit un soin optimal en évitant tout mélange entre zones sèches et humides.

Côté praticité, il intègre la technologie ZeroTangle 3.0, qui empêche cheveux et poils de s’emmêler. Grâce à TruEdge 2.0 et au capteur 3D Edge Sensor, il nettoie avec précision jusqu’aux bords et autour des obstacles, sans risquer de heurter vos meubles.

L’expérience est encore améliorée grâce à la station Omni 2.0. Cette base de nettoyage automatique ajuste la température et les cycles de lavage selon la saleté, et surtout, elle vide la poubelle du robot pendant 90 jours, vous évitant cette tâche souvent désagréable.