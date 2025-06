Serrure intelligente, caméra de sécurité… Offrez à votre papa une maison plus sûre pour la fête des pères

S’il y a bien une marque qui commence à se faire un nom dans le monde de la maison connectée, c’est Aqara. Et pour célébrer les papas sans se ruiner, le fabricant propose des réductions exceptionnelles allant jusqu’à -26 % sur une sélection d’objets connectés conçus pour renforcer la sécurité de la maison tout en simplifiant la vie de toute la famille.

La caméra de sécurité Aqara Camera Hub G5 Pro pour l’extérieur

Si vous souhaitez sécuriser votre domicile avec une caméra extérieure, la Camera Hub G5 Pro d’Aqara est un excellent choix. Elle intègre les dernières avancées technologiques, notamment l’intelligence artificielle, qui permet de reconnaître les visages et les véhicules de votre famille et de vos amis, et d’avertir votre père lorsqu’un membre de la famille ou un ami s’approche de la propriété, ou lorsqu’il s’agit d’un parfait inconnu. Elle peut même détecter et enregistrer la livraison ou le déplacement d’un colis, ce qui peut s’avérer très pratique pour lutter contre le vol de colis.

Avec sa résolution de 2,6 K et sa vision nocturne True Color, elle offre des images lumineuses et très détaillées, même en basse lumière. Pour ceux qui sont déjà utilisateurs d’une maison intelligente, cette caméra extérieure fonctionne avec les plateformes les plus populaires (Apple, Alexa, Google, SmartThings) et prend en charge le RTSP, vous n’avez donc pas besoin de l’application Aqara pour visionner les images en direct. Elle offre également un cryptage de bout en bout pour garantir la confidentialité de vos données.

Un bonus de la caméra G5 Pro : elle est également un hub domotique Matter qui peut être utilisé pour connecter et gérer d’autres appareils intelligents. Cela s’avérera pratique si papa décide d’ajouter d’autres appareils intelligents à la maison à l’avenir.

La caméra existe en 2 déclinaisons :

Aqara Camera Hub G5 PoE (pour Power-over-ethernet)

Cette technologie permet de relier la caméra avec un câble unique capable de transporter la connexion Internet et l’électricité offre une fiabilité et une réactivité optimale.



Elle est proposée à 159,99€ au lieu de 199,99€ (-20%).

Voir l’offre

Aqara Camera Hub G5 Wifi

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de raccorder leur caméra au réseau électrique et internet, la version Wi-Fi, qui prend en charge le Wi-Fi double bande (2,4/5 GHz), reste une option très efficace.



Elle est proposée à 143,99€ au lieu de 179,99€ (-20%)

Voir l’offre

Serrure intelligente Aqara Smart Lock U200

Plus besoin de laisser des doubles de vos clés partout. La serrure proposée par Aqara offre aux membres de la famille une flexibilité inégalée pour gérer le verrouillage/déverrouillage de votre porte. Elle est compatible avec Apple HomeKit, Alexa ou Google Home, mais fonctionne également par reconnaissance d’empreintes digitales, mot de passe et NFC.

Les utilisateurs Apple seront particulièrement satisfaits de cette serrure, car ils peuvent déverrouiller leur porte d’une simple pression sur leur iPhone ou leur Apple Watch.

La serrure U200 permet également de générer des mots de passe temporaires pour les invités, mais aussi d’utiliser des clés mécaniques pour les accès d’urgence. La serrure U200 prend en charge le verrouillage automatique, vous n’oublierez donc plus jamais de verrouiller lorsque vous êtes pressé.

Des mises à jour en temps réel et le déverrouillage à distance sont également possibles, ce qui signifie que papa peut garder un œil sur les allées et venues depuis n’importe quel endroit. La serrure est alimentée par des batteries Li-Ion rechargeables offrant jusqu’à 6 mois d’autonomie.

Elle est proposée à 199,79€ au lieu de 269,99€ (-26%)

Voir l’offre





La caméra de sécurité Aqara Camera Hub G3 pour l’intérieur

Complétez votre système de sécurité domestique avec une caméra d’intérieur ! La Camera Hub G3 est une caméra d’intérieur motorisée conçue pour la surveillance intérieure qui peut couvrir un angle de 360°.

Elle intègre une bonne dose d’intelligence artificielle qui lui permet de détecter les mouvements, mais aussi de suivre et de différencier les personnes et les animaux lorsqu’ils se déplacent dans la maison, et même de reconnaître les visages. Grâce à son microphone intégré, elle est capable de déclencher une alerte sonore à la moindre détection de bruit. Son haut-parleur permet également d’interagir directement avec les membres de la famille et les visiteurs, offrant ainsi une solution de communication bidirectionnelle efficace.

Elle est proposée à 87,99€ au lieu de 109,99€ (-20%)

Voir l’offre

Sonnette connectée Aqara Video Doorbell G4

Lorsque vous commencez à utiliser une sonnette connectée, il devient difficile de s’en passer, car elle apporte un niveau de sécurité supplémentaire indéniable. À l’instar des caméras d’extérieur et d’intérieur, la sonnette Aqara utilise des algorithmes d’intelligence artificielle qui lui permettent de reconnaître les membres de la famille et les visiteurs réguliers.

Elle est équipée d’un capteur haute résolution 1080p, d’un objectif grand angle de 162° et d’une vision nocturne infrarouge qui garantit une surveillance parfaite de jour comme de nuit. La sonnette G4 peut être installée avec ou sans câble : vous pouvez la raccorder aux fils de la sonnette existante ou l’alimenter avec six piles AA.

Outre ses qualités techniques, cette sonnette présente un autre avantage majeur : le stockage dans le cloud est gratuit pendant 7 jours, ce qui évite de souscrire un abonnement. De plus, ceux qui souhaitent conserver les vidéos des événements pendant plus longtemps bénéficient d’un stockage local sur carte MicroSD.

Elle est proposée à 95,99€ au lieu de 119,99€ (-20%)