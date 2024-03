RTX 4060, 4060 Ti et 4070 : vers une nouvelle vague de cartes SUPER ?

Nvidia s’apprêterait à lancer des versions rafraîchies de ses cartes graphiques RTX 4060, 4060 Ti et 4070. Si les changements techniques semblent minimes, l’espoir d’une baisse des prix et d’une meilleure efficacité énergétique est sur toutes les lèvres. Que nous réservent ces nouveaux modèles ?

NVIDIA devrait sortir de nouvelles cartes SUPER

Nvidia a récemment lancé des versions Super de ses cartes graphiques haut de gamme RTX 4000, offrant des performances améliorées (à l’instar de la RTX 4070 Ti SUPER et la RTX 4080 SUPER). Mais selon une nouvelle rumeur, les modèles milieu de gamme pourraient également bénéficier d’un rafraîchissement.

Des refreshs sans grande révolution technique ?

Une fuite dévoilée sur Twitter par Zed__Wang et relayée par PCGamesN évoque des mises à jour pour les RTX 4060, 4060 Ti et 4070. On aurait ainsi droit à un nouveau processeur pour la RTX 4070 en mars 2024, et en avril 2024 pour les RTX 4060 et 4060 Ti.

Si on pourrait s’attendre à une meilleure bande passante mémoire, plus de VRAM et des performances accrues, le leaker refroidit vite nos ardeurs puisqu’il dit que les spécifications resteront les mêmes en dehors du processeur. On pourrait espérer quelques cœurs CUDA, RT et Tensor supplémentaires, mais rien de transcendant.

A priori, ces rafraîchissements semblent peu enthousiasmants. Si les caractéristiques techniques restent identiques, à quoi bon les sortir ? Leur seul intérêt serait d’être moins chères que les versions originales.

Mais étant donné que les spécifications techniques des versions rafraîchies ne devraient pas changer significativement, on peut s’attendre à des prix similaires aux modèles originaux et, peut-être, une baisse de ces derniers. Voici les prix de lancement des cartes actuelles :

RTX 4060 : 329 €

329 € RTX 4060 Ti : 439 €

439 € RTX 4070 : 599 €

Heureusement, l’arrivée des cartes Super a déjà eu un effet positif : une baisse des prix chez le concurrent AMD. On l’a vu avec les baisses enregistrées sur les AMD Radeon RX 7700 XT et RX 7900 XT suite au lancement des RTX 4080 Super, 4070 Ti Super et 4070 Super. Si ces nouveaux modèles milieu de gamme se confirment, on pourrait donc espérer de nouvelles baisses chez AMD.