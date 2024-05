RTX 5090 FE : elle adopterait un design plus fin et mieux ventilé, une première pour un GPU aussi puissant

Si vous en avez assez de ces cartes graphiques qui ressemblent plus à des blocs de béton qu’à des composants élégants, la RTX 5090 pourrait bien être votre nouvelle meilleure amie. De nouvelles rumeurs excitantes à son sujet viennent d’être dévoilées, on vous en parle.

RTX 5090 (concept) © DR

La RTX 5090 FE adopterait un design double-slot

Elle intègrerait un système de refroidissement à double ventilateur

Sa sortie est attendue en 2024

S’il se murmure déjà que la GeForce RTX 5090 Founders Edition devrait emprunter le design de la 4090 Ti abandonnée, de nouvelles rumeurs viennent s’ajouter aujourd’hui au sujet de son design. On parle ainsi d’un format à deux spots et d’une configuration à deux ventilateurs.

La RTX 5090 FE adopterait un design double-slot, une première pour un GPU aussi puissant

Alors que les cartes graphiques haut de gamme occupent (généralement) jusqu’à quatre slots dans un boitier PC, la RTX 5090 FE adopterait un format à deux slots, bien plus compact. Cette rupture avec les designs traditionnels promet au moins deux avantages. De permettre de l’intégrer au sein de boitiers plus petits et plus élégants, déjà, mais aussi d’optimiser le flux d’air et ainsi d’améliorer son refroidissement.

Si les rumeurs s’avèrent exactes, la RTX 5090 FE devrait se doter d’une configuration à deux ventilateurs. Ce choix suggère donc un système de refroidissement plus efficace, capable de dissiper la chaleur dégagée par la carte, malgré son format réduit. Il faut dire que les technologies de refroidissement ont connu des progrès considérables ces dernières années, permettant de miniaturiser les dissipateurs thermiques tout en maintenant une performance optimale.

Recent leaks suggest that Nvidia’s RTX 5090 may feature this HUGE Founders Edition cooler. Ready for more 4-slot GPUs?https://t.co/wxqB7jWyLJ — OC3D (@OC3D) May 27, 2024

Si les rumeurs se confirment, la RTX 5090 FE devrait embarquer l’architecture Blackwell gravée en 3 nm par TSMC, un procédé de fabrication de pointe qui promet des gains de performance considérables par rapport à la génération actuelle. Cette nouvelle architecture s’accompagnerait de 24 576 cœurs CUDA, soit 50 % de plus que la RTX 4090, et de 16 Go de mémoire GDDR7 ultra-rapide.

Il faudra quand même attendre une communication officielle de la part du constructeur pour en savoir plus sur les caractéristiques réelles et les performances de la GeForce RTX 5090 FE, qui devrait sortir à la fin de l’année 2024.