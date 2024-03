RTX 5090 : 32 Go de VRAM et 75 % plus puissante que la RTX 4090, un monstre en approche ?

Oubliez les limitations de la RTX 4000 ! Les prochaines cartes graphiques de Nvidia, les RTX 5090 et Ti, promettent de pulvériser les records avec une quantité de VRAM jamais vue et une puissance de calcul colossale.

RTX 5090, concept par u/Syosin_2

Les joueurs PC n’ont pas été pleinement satisfaits par la série RTX 4000 (Ada Lovelace) de Nvidia. Si l’efficacité était saluée, le manque de mémoire vidéo (VRAM) faisait tousser. Textures mal chargées, soucis de streaming : la frustration montait.

Pour apaiser les esprits, Nvidia a dû proposer des versions Super de ses cartes, corrigeant le tir sur la VRAM. Mais on peut se demander si ce n’était pas une stratégie pour proposer le minimum syndical au départ. Heureusement, l’avenir semble plus radieux : des rumeurs évoquent des caractéristiques techniques assez impressionnantes pour la future génération RTX 5000 (nom de code Blackwell).

Plus de VRAM, plus de puissance : la RTX 5090 semble prête à tout

Nvidia passerait sur une interface mémoire plus large (512-bit) pour ses cartes haut de gamme, les RTX 5090 et 5090 Ti. Cela laisse présager une dotation de 32 Go de VRAM, un chiffre colossal. Les fuites concordent : l’ analyste réputé kopite7kimi confirme cette orientation. Il suggère également l’utilisation de mémoire à 28 Gbps, contre 21 Gbps actuellement.

En combinant une interface mémoire plus large et une vitesse de transfert plus élevée, on obtient un monstre de puissance. Le gain en bande passante atteindrait les 75 % par rapport à la RTX 4090. On parle même d’un possible 48 Go de VRAM, hypothèse moins probable, car nécessitant des modules de mémoire spécifiques.

Heureusement, la VRAM n’est pas tout. Des rumeurs évoquent aussi une augmentation de 50 % du nombre de cœurs CUDA. Conjuguée aux améliorations d’architecture et de vitesse d’exécution (instructions par cycle), la performance pourrait grimper de 60 à 70 % entre la 4090 et la 5090.

Pour l’heure, aucune date de sortie officielle n’est annoncée. Mais si ces rumeurs s’avèrent vrais, les joueurs PC ont de quoi se réjouir. La future génération de cartes graphiques Nvidia promet d’être surpuissante et capable de faire tourner les jeux les plus gourmands en toute fluidité. Une seule question subsiste : à quel prix ?

