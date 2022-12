RX 7900 XTX : un premier benchmark place le GPU à la même puissance que la RTX 4080

Un tout premier benchmark de l’AMD Radeon RX 7900 XTX vient d’être dévoilé en ligne, avec ses scores OpenCL et Vulkan sur Geekbench 5. Sous Vulkan, les résultats sont plus ou moins les mêmes, sur OpenCL, la RTX 4080 fait très légèrement mieux. Voici les résultats.

RX 7900 XTX © AMD

Les fuites des performances de la prochaine Radeon RX 7900 XTX d’AMD ont récemment été partagées par @BenchLeaks sur Twitter, présentant ses scores OpenCL et Vulkan avec Geekbench 5. Le GPU RDNA3 a montré des résultats très favorables dans le benchmark Vulkan, offrant des performances similaires à celles de la RTX 4080 de Nvidia.

Des premiers tests prometteurs qui soutiennent les affirmations d’AMD selon lesquelles la RX 7900 XTX rivalisera bien avec la Nvidia RTX 4080.

Quelles sont les performances de la RX 7900 XTX d’AMD par rapport à la RTX 4080 ?

La Radeon RX 7900 XTX a obtenu un score de 179 579 dans le benchmark Vulkan de Geekbench 5 et de 228 647 points dans le benchmark OpenCL. Cela place la RX 7900 XTX en ligne avec le score de 178 105 points de la RTX 4080 pour Vulkan, qui est à peine 0,8 % plus lente que le 7900 XTX. La 7900 XTX se place juste derrière la RTX 4080 dans le benchmark OpenCL, où le score de la RTX 4080 de 264 482 points est 15,7 % plus élevé que celui de la RX 7900 XTX. Ce qui n’est pas énorme.

Les performances de la RX 7900 XTX ne sont pas trop surprenants, car les architectures GPU récentes d’AMD ont rarement été en mesure d’égaler les homologues de Nvidia en termes de calcul brut, ce que mesure OpenCL. Les charges de travail de jeu, en revanche, ont montré des résultats très compétitifs par rapport à la précédente série RX 6000, et nous constatons la même tendance ici.

Les performances de la RX 7900 XTX avec Vulkan sont particulièrement intéressantes par rapport à la RTX 4080. AMD a déclaré qu’elle n’était pas destinée à lutter contre la RTX 4090 de Nvidia, mais plutôt à affronter la 4080 : les résultats de Geekbench 5, sous Vulkan, confirment bien cette affirmation.

Nous n’aurons pas longtemps à attendre avant d’avoir plus de benchmarks sur les futures cartes graphiques d’AMD. Les Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT d’AMD arriveront le 13 décembre 2022, dans une semaine seulement. À cet instant, nous verrons comment les RX 7900 XTX et RX 7900 XT se comparent à la RTX 4080 de Nvidia et à de nombreux autres GPU, sur un large éventail de références.

[GB5 GPU] Unknown GPU

CPU: AMD Ryzen 7 7700X (8C 16T)

Min/Max/Avg: 5379/5439/5423 MHz

Codename: Raphael

CPUID: A60F12 (AuthenticAMD)

GPU: Radeon RX 7900 XTX

API: Open CL

Score: 228647, +60.7% vs RTX 3070

VRAM: 23.98 GBhttps://t.co/EHui5pC1aN — Benchleaks (@BenchLeaks) December 5, 2022