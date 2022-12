GeForce RTX 4080 et 4090 : Nvidia baisse timidement leurs prix en France, mais ce n’est pas assez

Nvidia vient timidement et discrètement d’annoncer une baisse du prix des GeForce RTX 4080 et RTX 4090 Founders Edition. La baisse est d’ores et déjà appliquée sur le store officiel du fabricant. Cette ristourne n’est toutefois pas incroyable puisque leur prix n’aura baissé que de 5 %.