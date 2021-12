Samsung Galaxy S21 FE : une prise en main confirme les caractéristiques, mais soulève une question

Les innombrables fuites sur le Samsung Galaxy S21 FE qui circulent depuis déjà plusieurs mois ne sont pas encore terminées. Le constructeur sud-coréen se prépare à dévoiler officiellement le Galaxy S21 FE le 4 janvier 2022, mais il ne lui restera pas grand-chose à annoncer de nouveau.

Le Samsung Galaxy S21 FE – Crédit : u/UnknownWon

Une prise en main du Samsung Galaxy S21 FE vient d’être partagée sur Reddit. Elle confirme les caractéristiques du smartphone qui ont déjà fuité, mais elle soulève aussi une question importante. Le modèle obtenu par l’utilisateur Reddit ne tourne pas sous Android 12, mais sous Android 11. Alors, qu’en sera-t-il à la sortie du smartphone la semaine prochaine ?

Prise en main du Samsung Galaxy S21 FE une semaine avant sa sortie officielle

L’utilisateur Reddit « u/UnknownWon » a expliqué qu’il a réussi à se procurer un Samsung Galaxy S21 FE via un canal de distribution. Pour prouver son achat, il a posté une photo du smartphone à côté de la boîte avec les résultats d’un benchmark. Il a aussi partagé une vidéo unboxing que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Les internautes ont posé plusieurs questions à cet utilisateur pour avoir plus de détails sur l’appareil. Le Galaxy S21 FE est bien alimenté par un Snapdragon 888, la puce de Qualcomm lancée l’année dernière. La version de base est équipée de 6 Go de RAM, d’une batterie de 4 500 mAh et d’un écran 120 Hz. Le smartphone ne dispose cependant pas d’emplacement de carte microSD ou de prise casque.

Android 11 ou 12 pour le Samsung Galaxy S21 FE ?

De plus, l’utilisateur a précisé que son Galaxy S21 FE tourne sous Android 11 avec la surcouche One UI 3.1. Cela ne signifie pas que le Samsung Galaxy S21 FE ne sera pas livré avec Android 12 pour deux raisons précises. D’une part, d’autres fuites ont récemment montré que le smartphone tourne bien sous Android 12. D’autre part, l’utilisateur a la version du firmware du mois d’août, G990XXU1AUH4. Comme l’a expliqué un internaute, « AUH4 est un firmware d’août. Étant donné que l’appareil n’est pas encore disponible via les canaux de distribution, les mises à jour du micrologiciel ne sont probablement pas encore disponibles ».

Quoi qu’il en soit, nous aurons la confirmation de la version d’Android utilisée par le Galaxy S21 FE dès la semaine prochaine. Il sera commercialisé à 729 euros pour la version avec 6 GO de RAM et 128 Go de stockage et 799 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Quant à lui, le Galaxy S22 avec son dos en verre sera annoncé quelques semaines plus tard, le 8 février 2022.

Source : Android Police