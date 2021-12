Samsung : les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra auraient tous un dos en verre

Lancé en janvier 2021, le Galaxy S21 classique a un dos en polycarbonate, soit en plastique. Samsung a effectivement opté pour un dos en verre sur les deux modèles plus onéreux, les Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra que nous avons eu l’occasion de tester avec ses performances revues à la hausse. Le plastique n’est pas considéré comme un matériau noble, mais il a l’avantage d’être plus léger et plus résistant aux chutes.

Rendu du Samsung Galaxy S22 – Crédit : LetsGoDigital

Samsung aurait donc prévu de revenir sur sa décision d’avoir un flagship en plastique pour le Galaxy S22 dont la sortie est attendue pour le mois de février 2022. Ainsi, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra seraient tous les trois dotés d’un dos en verre l’année prochaine.

Avec le Galaxy S22, Samsung abandonnerait finalement le dos en plastique du S21

Le leaker Ice Universe a révélé sur Twitter que : « il existe une réponse définitive concernant le matériau de la coque arrière de la série Galaxy S22 : les S22, S22+ et S22 Ultra sont tous en verre ». Pourquoi Samsung choisirait-il de réutiliser le verre sur le Galaxy S22 classique alors que le dos en plastique du Galaxy S21 est plus économique ?

There is a definite answer about the rear cover material of Galaxy S22 series:

S22, S22 +, S22 ultra are all made of glass! — Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2021

Même si le plastique est plus résistant et que le dos du Galaxy S21 a une meilleure finition que d’autres smartphones en plastique du marché, les utilisateurs n’ont pas tous apprécié l’absence d’un dos en verre sur le flagship. Par conséquent, le retour du verre sur le Galaxy S22 devrait plaire aux amateurs de smartphones premium avec des finitions haut de gamme.

D’ailleurs, le Galaxy S22 serait plus compact que le Galaxy S21. Une récente fuite des écrans de protection des trois flagships a confirmé leur taille d’écran et leur design. Le Galaxy S22 devrait avoir un écran de 6,06 pouces contre 6,55 pouces pour le Galaxy S22+ et 6,81 pouces pour le Galaxy S22 Ultra. Ce dernier devrait aussi adopter un design différent des deux autres modèles. Le modèle haut de gamme aurait des bords angulaires plutôt qu’arrondis, reprenant ainsi le design des Galaxy Note.

Source : Android Police