Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : voici les caractéristiques techniques de tous les capteurs photo

La fiche technique du module photo des Galaxy S21 et S21+ est très similaire à celle des S20 et S20+ l’année dernière. En outre, c’est le Galaxy S21 Ultra qui apporte les plus grandes nouveautés.

Samsung Galaxy S21 détails photo – Crédit : Evan Blass

Alors que la présentation de la gamme Galaxy S21 est prévue pour le 14 janvier prochain, toutes les informations sur les prochains smartphones haut de gamme de Samsung ont déjà été révélées. En effet, nous avions déjà pu voir des images réelles du Galaxy S21+, ainsi qu’une vidéo où on le voit affronter l’iPhone 12 Pro Max sur AnTuTu. Nous connaissons même le prix de tous les modèles grâce à WinFuture.

La partie photo de la gamme Galaxy S21 de Samsung est désormais confirmée

Les modules photo du Samsung Galaxy S21 et du Galaxy S21+ disposeront d’une configuration identique. Le capteur principal de 12 MP sera assisté par un objectif ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP. Pour compléter l’ensemble, un appareil photo de 10 MP sera installé à l’avant dans un petit poinçon centré.

Le Galaxy S21 Ultra lui dispose d’un capteur principal de 108 MP, l’ISOCELL Bright HM3, le successeur du HM1 du S20 Ultra. Il permettra un meilleur autofocus et captera plus de lumière que son prédécesseur. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP, d’un premier téléobjectif de 10 MP qui permet un zoom optique 3X et un second téléobjectif qui permet un zoom optique 10X. À l’avant, on retrouve un capteur de 40 MP pour les selfies, qui est probablement le même que sur le Galaxy S20 Ultra.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement pourquoi Samsung a fait le choix d’équiper le Galaxy S21 Ultra avec deux téléobjectifs. D’après WinFuture, il sera possible de filmer jusqu’en 8K à 30 FPS, en 4K à 60 FPS ainsi qu’en FULL HD à 120 FPS sur le Galaxy S21 et S21+, et jusqu’en 240 FPS sur le Galaxy S21 Ultra.

Source : Evan Blass