Samsung Galaxy S21+ : des photos fuitent, le smartphone a des bords ultra fins

Le Samsung Galaxy S21 est attendu pour le 14 janvier 2021, dans deux semaines. Le constructeur sud-coréen devrait présenter trois modèles, à savoir le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy 21 Ultra. Les smartphones ont déjà fuité plusieurs fois à travers des vidéos qui dévoilaient le design ou même des rendus qui ont détaillé tous les coloris dans lesquels les Galaxy S21 seront disponibles.

La face avant du Samsung Galaxy S21+ – Crédit : @MauriQHD / Twitter

Une nouvelle fuite vient de dévoiler les photos de la prise en main du Galaxy S21+. En plus de confirmer son design, les photos révèlent également que le Galaxy S21+ présente des bords ultra fins, ce qui est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Le Galaxy S21+ a des bords plus fins que le Galaxy S20+

Le leaker « Mauri QHD » a partagé les photos de la prise en main du Samsung Galaxy S21+ sur son compte Twitter. Il a précisé qu’il ne laisse jamais fuiter les images des smartphones, mais il n’a pas pu résister aux photos envoyées par un ami. Au total, le Galaxy S21+ se dévoile dans trois photos différentes : une de la face avant, une de la face arrière et une de l’écran d’accueil. Il s’agit d’ailleurs du coloris violet lilas très élégant.

S21+ ?



i never leak images,

but a friend sent me these, so hey.. pic.twitter.com/npjamUSlTh — Mauri QHD (@MauriQHD) December 29, 2020

Comme vous pouvez le constater, les bords de la face avant du Samsung Galaxy S21+ semblent être symétriques. Les parties censurées avec des rectangles blancs gênent un peu, mais on peut tout de même se rendre compte que les bords sont vraiment ultra fins. Nous savions déjà que c’était le cas depuis une fuite des protections d’écran il y a quelques semaines, mais les nouvelles photos le confirment vraiment. D’ailleurs, le leaker « Ice Universe » a partagé un montage du Galaxy S21+ et du Galaxy S20+ côte à côte pour illustrer à quel point les bords seront plus fins en 2021.

Le Galaxy S21+ est-il équipé d’un dos en verre ou en plastique ?

La photo de la face arrière du Galaxy S21+ ne nous permet pas de confirmer si le dos est en plastique ou en verre. Des internautes ont demandé à Mauri QHD de vérifier, mais il a préféré ne pas répondre. En tout cas, le dos du Galaxy S21+ semble être davantage mat que brillant sur ces photos. Pour rappel, le Samsung Galaxy S21+ devrait être commercialisé à 1 049 euros pour la version 128 Go et à 1 099 euros pour la version 256 Go. Enfin, Samsung aurait décidé de faire l’impasse sur le chargeur et la coque de protection dans les boîtes des Galaxy S21. Il faudra évidemment attendre la présentation du nouveau flagship sud-coréen pour confirmer toutes ces fuites.

