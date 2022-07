Samsung Galaxy Z Flip 4 : le prix a fuité, il serait plus cher que le Galaxy Z Flip 3

Le Galaxy Z Flip 4 pourrait bien être plus cher que prévu. Selon une nouvelle fuite, le prochain smartphone pliable à clapet de Samsung serait vendu à un prix plus élevé que son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 3.

Les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 seront annoncés le 10 août à l’occasion de l’évènement Galaxy Unpacked. Samsung présentera sa nouvelle génération de smartphones pliables qui sont de plus en plus populaires. En effet, près de 10 millions de smartphones pliables ont été expédiés par Samsung en 2021. Néanmoins, cette tendance risque de ralentir si les Galaxy pliables coûtent de plus en plus cher.

Le Galaxy Z Flip 3 – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

À seulement quelques semaines de la présentation des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, les fuites continuent de pleuvoir. Selon le média indien Pricebaba, le Samsung Galaxy Z Flip 4 serait vendu à partir de 1 080 € en Europe. Cela correspond à la version de base avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM.

Le Galaxy Z Flip 4 serait vendu à partir de 1 080 € jusqu’à 1 280 € pour le modèle plus cher

Le Galaxy Z Flip 4 serait donc plus cher que son prédécesseur à son lancement. Samsung vend le Galaxy Z Flip 3 à partir de 1 059 €. Il y aurait donc une différence d’une vingtaine d’euros entre les deux modèles. Néanmoins, on s’attendait plutôt à ce que les smartphones pliables de Samsung marquent une baisse des prix cette année. Le leaker a aussi révélé que le Z Flip 4 avec 256 Go de stockage serait vendu à 1 160 € contre 1 280 € pour la version avec 512 Go.

Si le constructeur sud-coréen veut populariser ses modèles pliables, il serait probablement plus judicieux de les rendre davantage accessibles. De plus, Samsung a confirmé que le Galaxy Z Flip est le modèle favori des consommateurs. Ils préfèrent effectivement les smartphones à clapet par rapport à ceux qui s’ouvrent comme un livre. Sur les 10 millions de smartphones pliables expédiés en 2021, 70 % d’entre eux étaient de style « flip », selon Samsung.

Le Galaxy Z Flip 4 devrait avoir un Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 3 700 mAh

D’après les dernières informations, le Galaxy Z Flip 4 serait disponible dans un nouveau coloris appelé Bora Purple. Nous avons encore peu d’informations sur ses spécifications techniques, mais il devrait être alimenté par le nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Il pourrait aussi avoir une batterie plus performante de 3 700 mAh.

En attendant le Galaxy Unpacked le 10 août, il vaut mieux prendre ces informations avec des pincettes. Samsung n’a pas révélé de prix officiels pour les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 et il ne le fera pas avant la conférence.

Source : Android Central