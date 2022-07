Samsung : les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 seront annoncés le 10 août

Samsung vient d’annoncer que son évènement Galaxy Unpacked se tiendra le 10 août 2022. Il a teasé le Galaxy Z Flip 4 avec une image mystérieuse. On s’attend aussi à découvrir le Galaxy Z Fold 4, peut-être la Galaxy Watch 5 et d’autres produits.

C’est officiel, l’évènement Galaxy Unpacked de Samsung se tiendra le 10 août 2022. Cette date correspond donc aux informations relayées par Jon Prosser quant à la sortie des Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 et Watch 5. Comme à son habitude, Samsung ne dévoile pas à l’avance les appareils qui seront présentés le mois prochain. Il a néanmoins teasé le Galaxy Z Flip 4 avec une image mystérieuse.

Samsung annonce le Galaxy Unpacked pour le 10 août 2022 – Crédit : Samsung

Ce Galaxy Unpacked sera donc consacré aux smartphones pliables avec les successeurs des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 sortis en août 2021. Ces deux smartphones ont renforcé la position de Samsung en tant que leader du marché des smartphones pliables. Les nouveautés des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 en termes de performances et de design sont donc impatiemment attendues.

Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 seront les stars de ce Galaxy Unpacked

Samsung a annoncé dans un communiqué que : « l’innovation n’est pas seulement une question d’idées radicales ; il s’agit de débloquer de nouvelles expériences qui transforment notre vie quotidienne pour le mieux ». Selon les dernières rumeurs, le Galaxy Z Fold 4 aurait une nouvelle charnière qui rendrait la trace de pli sur l’écran moins visible.

On s’attend aussi à un design plus fin, mais on ne sait pas encore s’il aura un emplacement pour le S Pen comme le Galaxy S22 Ultra que nous avons eu l’occasion de tester. D’autres rumeurs mentionnent également que les smartphones pliables seront équipés du puissant Snapdragon 8 Gen 1. Ce n’est cependant pas encore confirmé. Quant au Galaxy Z Flip 4, un écran externe plus grand de 2,1 pouces est attendu.

Au niveau des prix, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 pourraient être encore plus accessibles que leur prédécesseur l’année dernière. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 3 était vendu à partir de 1 799 € contre 1 059 € pour le Galaxy Z Flip 3.

La Galaxy Watch 5 et peut-être d’autres appareils ?

Samsung pourrait aussi profiter du Galaxy Unpacked pour annoncer la Galaxy Watch 5. Le constructeur aurait prévu d’abandonner le modèle « Classic » et son cadran rotatif cette année. Néanmoins, un modèle Pro avec un capteur de température corporelle devrait être présenté.

D’autres produits pourraient également être présentés par le fabricant sud-coréen pour accompagner les smartphones pliables. Quelques candidats sont notamment les successeurs des Galaxy Buds 2, une tablette ou même un ordinateur portable. Nous ne pouvons cependant pas prédire ce que Samsung a prévu exactement.

Le Samsung Galaxy Unpacked 2022 se déroulera le 10 août à partir de 15h, heure de France métropolitaine. L’évènement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Samsung et sur son site.

Source : 9to5Google