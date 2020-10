Samsung : la fonctionnalité Smart Call s’améliore pour détecter et bloquer les appels indésirables

Smart Call est une fonctionnalité des smartphones de Samsung qui permet de détecter automatiquement et de bloquer les appels indésirables. Samsung s’est associé à l’entreprise américaine Hiya pour améliorer Smart Call.

La fonctionnalité Smart Call – Crédit : Samsung

Le constructeur sud-coréen prend des mesures supplémentaires pour lutter contre les appels indésirables qui arrivent parfois quotidiennement pour certains utilisateurs. Avec Smart Call, Samsung veut mettre fin une bonne fois pour toutes à ces appels qui peuvent aussi bien être publicitaires que frauduleux. Dans un premier temps disponible sur les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra qui sont les deux dernières phablettes de Samsung, la fonctionnalité arrivera ensuite sur tous les téléphones de la marque équipés de la version One UI 2.5 de la surcouche logicielle. Cette mise à jour a été déployée au mois d’août sur les trois flagships de Samsung qui sont les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Smart Call lutte contre le spam et les appels indésirables

Hiya est une entreprise américaine spécialisée dans l’identification des appels entrants et le blocage des appels indésirables. Elle a annoncé que son partenariat avec Samsung est prolongé jusqu’en 2025. Ainsi, la technologie d’Hiya sera directement intégrée à la fonctionnalité Smart Call pour la rendre encore plus efficace. Pour profiter de Smart Call sur son smartphone Samsung, il suffit de se rendre dans les paramètres d’appel, puis d’activer « ID appelant et antispam ».

La détection d’appels indésirables de Smart Call – Crédit : Samsung

Samsung a détaillé le fonctionnement de Smart Call. Quand l’utilisateur reçoit un appel entrant sur son smartphone alors que Smart Call est activée, quatre options sont possibles. La fonctionnalité va détecter s’il s’agit d’une fraude potentielle, d’un appel détecté comme spam, d’un appel non détecté comme spam ou tout simplement d’un ID appelant. De plus, l’utilisateur a également la possibilité de signaler ou bloquer le numéro avant ou après avoir répondu.

Cette fonctionnalité peut aussi indiquer les numéros des commerces à proximité

D’ailleurs, Smart Call ne sert pas qu’à bloquer les appels indésirables. En effet, Samsung a annoncé qu’elle peut rechercher les lieux à proximité. Cela permet à l’utilisateur de trouver les numéros des commerces locaux depuis l’onglet Lieux de l’application Téléphone. Ainsi, il n’y a pas besoin d’effectuer une recherche Internet.

La Recherche locale de Smart Call – Crédit : Samsung

Les deux services proposés par Smart Call visent donc à améliorer l’expérience de l’utilisateur au quotidien. Cette fonctionnalité n’est pas sans rappeler celle que Google a récemment présentée pour les smartphones Pixel, Hold for Me. Quand elle est activée, l’Assistant Google écoute les musiques d’attente et prévient l’utilisateur quand une véritable personne décroche au bout du fil.

Source : Screen Rant