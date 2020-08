Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ont enfin été dévoilés. Taillés pour la productivité et le jeu, selon les dires de Samsung, ces deux nouvelles phablettes viennent remplacer les Note 10 et Note 10 Plus sortis en 2019.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra et Note 20 – Crédit : Samsung

Comme à son habitude, Samsung ne craint pas l’été pour lancer de nouveaux produits. Les Note 20 et Note 20 Ultra se mêlent à une Galaxy Watch3, dont on savait déjà presque tout, une Galaxy Tab S7 (déclinée en S7+) et des écouteurs Galaxy Buds Live à la forme caractéristique de haricot.

Cette année, on a droit à trois déclinaisons : un Galaxy Note 20 4G, un 5G et le Note 20 Ultra, 5G uniquement. Ils s’inscrivent dans la continuité de la gamme Note et ne révolutionnent pas le genre puisqu’ils sont très proches des S20, S20+ et S20 Ultra sortis plus tôt cette année. Processeur, module photo et même taille d’écran, tout ou presque est partagé entre les deux gammes. La véritable différence se situe au niveau du stylet, apanage exclusif de la gamme Note.

Note 20, Note 20 Ultra : prix et disponibilité

Les Note 20 et Note 20 Ultra se déclinent en plusieurs coloris : Mystic Green, Mystic Bronze et Mystic Grey pour le Note 20 et Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic White pour le Note 20 Ultra. Voici leurs prix :

Galaxy Note 20 4G 256 Go : 959 euros

: 959 euros Galaxy Note 20 5G 256 Go : 1059 euros

: 1059 euros Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 Go : 1309 euros

: 1309 euros Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 Go : 1409 euros

Aucune différence de prix entre les marchands chez qui ils sont enregistrés. Néanmoins, Samsung accorde un bonus de précommande au choix pour chaque appareil :

Galaxy Note 20 (4G ou 5G) : une paire de Galaxy Buds+ blanc OU un pack Xbox Game Pass (3 mois offerts + manette MOGA XP5-X+ chargeur sans fil)

: une paire de Galaxy Buds+ blanc OU un pack Xbox Game Pass (3 mois offerts + manette MOGA XP5-X+ chargeur sans fil) Galaxy Note 20 Ultra 5G : une paire de Galaxy Buds Live bronce OU un pack Xbox Game Pass (3 mois offerts + manette MOGA XP5-X+ chargeur sans fil

S Pen, le stylet qui fait la différence

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – Crédit : Samsung

Celui des Note 20 est monté avec une pointe fine de 0,7 mm capable de comprendre 4096 points de pression différents. Son temps de latence a été drastiquement réduit. On passe ainsi de 42 ms sur le S Pen des Galaxy Note 10 à 9 ms sur les Note 20. De nouvelles fonctionnalités liées à ce stylet font leur apparition. Outre contrôler le zoom, faire défiler des photos, écrire ou dessiner, le S Pen nouvelle génération permet de retourner à l’accueil d’un seul geste ou encore réaliser une capture d’écran sans utiliser l’habituelle combinaison de boutons.

Note20 Ultra, un S20 Ultra avec stylet

Le Galaxy Note20 Ultra est le plus onéreux de la gamme. Affiché à 1409 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il passe à 1509 € en configuration 12 Go / 512 Go.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – Crédit : Samsung

À l’intérieur, Samsung effectue toujours une différence entre le marché américain et européen. Ainsi, point de Snapdragon chez nous et c’est bien dommage. Il faut faire avec l’Exynos 990 que l’on a déjà croisé sur les S20. Ce n’est pas un mauvais processeur, mais il demeure moins puissant que le Snapdragon 865 qui équipe les S20 outre-Atlantique. Pire, les clients américains vont bénéficier d’un Snapdragon 865+ sur toute la gamme Note 20. Un processeur qui a donc une demi-génération de plus que l’Exynos 990. Déjà à la traîne lorsqu’il était sorti sur les S20, ce dernier ne tient plus la comparaison avec un 865+. À un tel niveau de prix, les Européens pourraient être tentés de faire la moue.

Cette puce est dissimulée sous une dalle Amoled de 6,9 pouces. Incurvée, elle affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme le S20 Ultra testé ici par nos soins. Les deux smartphones partagenet également la même partie photo. Une différence se glisse au niveau de la batterie : 4500 mAh pour le Note 20 Ultra contre 5000 mAh pour le S20 Ultra. Et là, on souhaite que Samsung ait bien étudié son efficience, le S20 Ultra pêchait par une autonomie trop moyenne.

Dimensions 164,8 x 77,2 x 8,1 mm Ecran 6,9″ Infinity-O AMOLED 19,3:9

3200 x 1444 pixels (508 ppi)

120 Hz

Gorilla Glass 7 Processeur Samsung Exynos 990 RAM 12 Go Capteur avant 10 MP f / 2.2 Capteurs arrières 108 Mpx f / 1.8

12 Mpx f / 2.2 ultra grand angle

12 Mpx f / 3.0

zoom optique 5x Stockage 256 Go / 512 Go Batterie 4500 mAh Recharge 25 Watts filaire

15 Watts sans fil Sécurité Scanner d’empreinte ultrasonique sous l’écran OS Android 10 + One UI 2.5 Galaxy Note 20 Ultra

Note 20, un S20+ avec stylet

Samsung Galaxy Note 20 – Crédit : Samsung

Vient ensuite le Note 20 classique. 4G ou 5G, il présente les mêmes caractéristiques. Pour celui-ci, Samsung ne s’est pas inspiré du S20 Ultra, mais de son petit frère, le S20+. Il arbore ainsi une même dalle Amoled de 6,7 pouces à une différence près. Ici, elle n’est pas incurvée, mais plate. D’aucuns diront que ce n’est pas une évolution, mais en réalité cette différence pourrait convaincre les détracteurs de l’Infinite Display de Samsung. Côté batterie, même constat qu’avec le Note 20 Ultra. Samsung a baissé sa capacité entre le S20+ et le Note 20. On y perd 200 mAh. De quoi prévoir quelques frayeurs, le S20+ n’étant pas non plus connu pour être un champion de l’autonomie.