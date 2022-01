Samsung The Frame 2022 : son nouvel écran mat affiche les œuvres d’art d’une manière bien plus réaliste

© Samsung

Le téléviseur The Frame de Samsung propose un concept unique. S’il est conçu pour diffuser vos émissions et vos films préférés, il dispose également d’un magasin d’art intégré qui vous permet d’acheter et d’afficher des versions numériques de peintures, de photographies et plus encore, sur l’écran lorsqu’il est en veille. Le nouveau modèle, qui arrivera en 2022, proposera une expérience encore plus crédible grâce à l’intégration d’une nouvelle dalle.

Un nouvel écran mat et antireflet, pour des œuvres d’art encore plus crédibles

Avec plus d’un million de téléviseurs The Frame écoulés en 2021 (et deux millions au total depuis 2017), Samsung souhaite renouveler l’expérience cette année en proposant un nouveau modèle, doté d’un écran mat et antireflet conçu pour rendre l’art affiché de manière plus réaliste.

Si l’écran de ce téléviseur a toujours été mat, la société indique que ce nouveau modèle est « conçu pour maximiser les irrégularités de la surface de diffusion de la lumière », même dans les pièces les plus lumineuses. Selon Samsung, une fois en veille, The Frame 2022 permettra d’afficher des œuvres d’art avec « une texture de papier ou de toile très réaliste ». À défaut de pouvoir s’offrir un aller-retour au Louvre, cet écran devrait donc offrir une plus grande crédibilité lorsqu’il sera mis en Mode Art.

Le géant sud-coréen a également annoncé que la version 2022 de The Frame profitera d’une version repensée du magasin d’œuvres d’art (l’Art Store, selon sa dénomination officielle), censée faciliter la recherche de l’utilisateur. Profitons-en pour rappeler que l’Art Store est accessible en France moyennant un abonnement payant, qui coûte 4,99 € par mois ou 49,99 € par an. Il permet d’accéder à plus de 1 400 œuvres et de les afficher sur sa TV en mode veille.

Selon la presse spécialisée, le prix et les tailles d’écran devraient être les mêmes que les modèles d’aujourd’hui, du 32″ qui démarre à 599 € jusqu’au 83″ affiché à 4999 €. À ce jour, Samsung n’a pas encore confirmé le prix et la date de sortie de The Frame 2022. Les modèles The Serif et The Sero profiteront, eux aussi, de ce nouvel écran.

