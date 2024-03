Scream 7 : Neve Campbell annonce son retour, le film sauvé malgré le départ de ses stars ?

Neve Campbell annonce officiellement qu’elle fait son grand retour dans Scream 7. L’actrice se réjouit de reprendre son rôle de Sidney Prescott dans le prochain film après son absence de Scream 6 à cause d’un conflit avec la production concernant son cachet.

© Phil Bray

Même si les critiques français se sont montrés plutôt mitigé, Scream 6 a été très bien accueilli lors de sa sortie en salles en mars 2023. Le prochain opus de la saga d’horreur culte devrait être radicalement différent, tout simplement parce que Jenna Ortega et Melissa Barrera ne participent pas au projet.

Malgré ces absences significatives, les fans de la licence vont enfin retrouver une actrice emblématique. Neve Campbell, révélée par le premier opus, vient d’annoncer qu’elle ferait bien son grand retour dans Scream 7.

Neve Campbell de retour dans Scream 7, le film sauvé ?

Voilà une bonne nouvelle aussi bien pour les téléspectateurs que la production de Scream 7, qui a dû se réjouir en apprenant que Neve Campbell rejoignait officiellement le casting du film. L’actrice partage sa joie sur son compte Instagram en publiant un long discours accompagné du script, évidemment confidentiel, de Scream 7.

« Sidney Prescott revient ! Cela a toujours été un plaisir et un honneur d’incarner Sidney dans les films Scream. Bien que j’aie été incroyablement chanceux de faire ces films avec le maître de l’horreur Wes Craven et l’équipe merveilleusement talentueuse de Matt et Tyler, j’ai rêvé pendant de nombreuses années à quel point il serait incroyable de faire l’un de ces films avec Kevin Williamson à la barre », s’enthousiasme-t-elle.

Neve Campbell se révélait aux yeux du monde dans le film Scream de Wes Craven en 1996. Son rôle culte de Sidney, jeune adolescente menacée par un tueur en série dissimulé sous un masque de fantôme, fait décoller sa carrière.

L’actrice interprète ce personnage culte de la licence jusqu’à Scream 5, mais était absente du dernier film à cause du cachet trop faible qui lui était proposé. Rappelons que Jenna Ortega et Melissa Barrera n’apparaîtront pas dans Scream 7. La production avait écarté cette dernière en novembre 2023 suite à une série de messages de soutien aux Palestiniens.

De son côté, la star de la série Mercredi de Netflix aurait pris ses distances avec Scream à cause du tournage de la saison 2 du show, qui débute en avril. Jenna Ortega, apporte, elle aussi, son soutien à la Palestine, comme le montre sa biographie sur son compte Instagram, ce qui pourrait également expliquer son absence dans Scream 7.

Est-ce que le retour de Neve Campbell pourra faire oublier l’absence des deux amies ? Il faudra attendre la sortie du film, qui ne possède toujours pas de date de lancement, pour le savoir.