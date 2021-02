Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon laisse Elijah Wood perplexe

Après avoir marqué l’industrie cinématographique, Le Seigneur des Anneaux prépare un retour remarqué sous forme de série. Développée par le géant Amazon, le programme promet déjà d’être grandiose. Avec son budget pharaonique, cette nouvelle version est annoncée comme la série la plus chère de tous les temps. Retardée par la pandémie mondiale, Le Seigneur des Anneaux commence pourtant à livrer ses secrets. Mais le comédien Elijah Wood semble perplexe sur le sujet. Interrogé par Empire Magazine, Wood ne semble pas en accord avec le titre même du concept.

Elijah Wood donne son avis sur la série développée par Amazon – Crédit : New Line Cinéma

L’interprète iconique de Frondon peine en effet à comprendre les enjeux de la série et s’en prend au titre générique choisi pour défendre ce nouveau programme.

Un titre ambigu ?

Pour Elijah Wood, la série fait un raccourci trop simpliste. « Je trouve très bizarre qu’ils appellent la série Le Seigneur des Anneaux, comme un simple raccourci. Car non, ce n’est pas le Seigneur des Anneaux ! Cela a lieu au second âge de la Terre du Milieu » confie le comédien. En effet, la série développée par Amazon doit se dérouler au deuxième âge de la saga. Le synopsis dévoilé par les créatifs donne d’ailleurs davantage de précisions sur l’arc narratif. « La série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, confrontés à la ré émergence tant redoutée du mal en Terre du Milieu » peut-on ainsi lire sur un récent communiqué officiel.

Cependant, rien n’est encore inscrit dans le marbre. Toujours en développement, la série pourrait choisir de modifier son titre. En effet, l’amalgame avec les films oscarisés et les livres à succès est assez simple à faire. Et le géant du streaming pourrait avoir envie de souffler un vent de nouveauté, après avoir sacrifié 250 millions de dollars pour obtenir les droits de l’oeuvre original.

Une oeuvre iconique pour un retour ultra-attendu !

Mais le sujet permet également de monter à quel point la version cinéma est encore ancrée dans toutes les mémoires. Au cœur des années 2000, les films deviennent un véritable phénomène de société, au même titre que la saga Harry Potter. Pas étonnant donc que Empire Magazine veuille rendre hommage aux deux stars planétaires que sont devenues Wood et Radcliffe. Les deux comédiens ont ainsi rappelé combien ces deux franchises avaient bouleversé leurs carrières respectives à jamais. Le Seigneur des Anneaux s’est même offert il y’a peu de temps un lifting en 4K, dévoilant ainsi un peu plus la beauté de ses prises de vues.

Payne et McKay entendent capitaliser sur ce lien particulier entre le public et la franchise. Et le résultat ne doit en aucun cas être bâclé. Il faudra cependant encore faire preuve de patience pour découvrir le résultat. Amazon joue gros et en a parfaitement conscience !

Source : CNET