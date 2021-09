Shang-Chi: comment Marvel a choisi la couleur des Dix Anneaux ?

Après de longs mois d’attente, Shang-Chi vient enfin de sortir et continue son chemin auréolé de succès. Le film bat tous les records au box-office mondial, tutoyant les sommets. Premier film de la phase 4 à s’offrir une exploitation exclusive au cinéma, ce projet d’envergure étonne par sa qualité visuelle. Tout y est : une histoire riche et dense, des scènes d’action bourrées d’art martiaux et de jolis moments d’émotion. Au centre de l’intrigue, les Dix Anneaux, qui offrent à qui les porte des pouvoirs mystiques. Mais leur représentation à l’écran est bien différente de celle mise en scène dans les comics sources.

Shang-Chi : le secret de la couleur des Anneaux – Crédit : Marvel Studios

La couleur des anneaux change en fonction de leur « propriétaire » du moment. Townsend (le superviseur effets spéciaux) a expliqué son processus pour choisir les bonnes tonalités des Dix Anneaux. Une affaire visiblement longue et délicate !

Shang-Chi : le secret derrière la couleur des Dix Anneaux

« Essayer de trouver les bonnes couleurs pour Shang-Chi et Wenwu lorsqu’ils utilisent les bagues est très délicat. Nous avons deux couleurs clés : le doré pour Shang-Chi, le bleuté pour Wenwu. Ce dernier n’est pas foncièrement mauvais. Mais il y a une forme d’agressivité en lui. Alors que le héros est rempli de bonté en utilisant les anneaux. Il fallait donc que la couleur de Shang-Chi soit beaucoup plus sereine et douce » explique ainsi Townsend.

De nombreuses autres couleurs comme le vert ont été envisagées pour les bagues. Mais cela aurait trop rappelé l’univers de Loki et la Pierre du Temps. L’or possède une symbolique importante. C’est généralement la couleur par excellence de l’amour et de la sagesse. Et cela fait indirectement écho aux valeurs transmises par la mère du héros. La mutation des anneaux est également intéressante. Lorsque Shang-Chi parvient à désarmer son père, les Anneaux passent de « très pointus et agressifs » à « des rubans de soie d’énergie fluide ». La même chose s’est produite dans le passé, lors de la rencontre de ses parents.

Nul doute que les Dix Anneaux n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ce nouvel artefact devrait occuper un place importante dans le futur du MCU. Visiblement la scène post-générique semble annoncer un danger imminent. Une réponse pourrait-elle être apportée dans le prochain Doctor Strange ? Affaire à suivre !

Source : Screenrant