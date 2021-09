Shang-Chi : Où se rend Captain Marvel à l’issue du générique ?

Shang-Chi nous réserve bien des surprises. Et la plus importante d’entre elles est certainement la furtive apparition de Captain Marvel dans la scène post-générique. En effet, la comédienne Brie Larson fait une rapide incursion remarquée à l’issue du long métrage. Alors qu’elle est appelée par une balise de détresse, elle finit par disparaître aussi vite qu’elle est arrivée. Une question se pose alors : où doit se rendre Captain Marvel, visiblement pressée par le temps ?

Captain Marvel s’offre une brève apparition dans Shang-Chi – Crédit : Marvel Studios

Alors que Wong, Carol et Bruce Banner discutent des Dix Anneaux avec le héros, la jeune femme est contrainte de quitter cette « réunion » pour gérer une urgence. Et sa destination pose question à tous les spectateurs du film.

Shang-Chi : Quelle est l’urgence qui requiert la présence de Captain Marvel ?

Ce départ impromptu pourrait en réalité préparer le terrain pour la sortie prochaine de The Marvels. Ce projet devrait nous en apprendre davantage sur le parcours de Carol et son rôle au sein des Avengers. The Marvels sera également connecté à la série Disney+ Mrs Marvel. Il y a donc fort à parier que les deux femmes finissent par faire équipe pour gérer cette fameuse urgence. Même si on ne connaît pas encore le méchant que devra combattre Captain Marvel, il semble évident que Shang-Chi annonce cet affrontement, en se connectant plus largement au MCU.

Cette courte scène pourrait également servir à expliquer ce qu’à fait Captain Marvel durant les péripéties mises en scène par Shang-Chi. Il ne faut pas oublier que Carol patrouille dans la galaxie pour résoudre rapidement les problèmes qui se mettent en travers de sa route. Autre détail important : la chevelure de Carol, qui a beaucoup poussé. Cet indice permet de comprendre qu’il s’est écoulé un laps de temps important depuis Endgame. Le commentaire de Bruce indique aussi que la jeune femme est restée en contact avec les Avengers.

Les spéculations vont donc bon train et seule la sortie de The Marvels pourra répondre à ces questions laissées en suspens. En tout cas, le futur de Captain Marvel s’annonce comme celui de tous les dangers, à la fois grandiose et terrible.

Source : Screenrant